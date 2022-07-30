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≡ 150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44797
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 13:31
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Директор консалтинговой компании и эксперт по недвижимости Аасим Огай отметил, что, несмотря на традиционно "мертвый" летний сезон, цены на аренду квартир в крупных городах страны продолжают повышаться.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
834
Re: 150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой...
Отправлено: 01.08.22 - 07:07
#15
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В Костанае цены низкие на аренду. Всего-то 90 тыс тнг. А зато стоимость жилья высокая
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1434
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 01.08.22 - 08:29
#16
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Цитата:
111: Ты не понял как всегда. Сказал же, у меня это отвращение к войне стало после Бучи.

Всё я понял.
Это не понимаешь многого ты.
После Бучи Россия перестала уходить с любых занятых территорий. Чтобы не повторилась новая "Буча".Цитата:
111:
российские солдаты распространяют видео о жестоких пытках с отрезанием гениталий и голов..

И что за видео?

[Исправлено: serg kost, 01.08.2022 - 08:30]
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