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≡ "Смогут блокировать мессенджеры": постановление правительства объяснили в МИОР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44797
"Смогут блокировать мессенджеры": постановление правительства объяснили в МИОР
Отправлено: 30.07.22 - 22:05
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В ряде казахстанских СМИ разбирались принятые правительством поправки от 22 июля, которые, как утверждалось, "открывают доступ к блокировке соцсетей и мессенджеров" Министерству информации и общественного развития". В МИОР с такими выводами не согласились.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
891
Re: "Смогут блокировать мессенджеры": постановление...
Отправлено: 30.07.22 - 22:05
#1
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вы сахар ищите, долбоящеры.
заблокируют они мессенджеры.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
834
Re: "Смогут блокировать мессенджеры": постановление...
Отправлено: 01.08.22 - 07:06
#2
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Сарым добился своего
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