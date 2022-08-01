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≡ Почему казахстанцы отказываются от работы при наличии вакансий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44797
Почему казахстанцы отказываются от работы при наличии вакансий
Отправлено: 01.08.22 - 06:54
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Почему одни сидят с протянутой рукой у торговых центров, другие же даже в инвалидном кресле зарабатывают сами себе на жизнь? Какие цели преследует работающая молодежь, какие вакансии сейчас актуальны?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
834
Почему казахстанцы отказываются от работы при наличии вакансий
Отправлено: 01.08.22 - 06:54
#1
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Смотрел блогера, он рассказывал про Израиль. Там физический труд раза в 2 выше оплачивается. Разгружали мы вагон в 2015 году платили по 2500 тнг за день. Тяжело было. Как временная работа (чем дома сидеть) можно, но постоянно конечно нет. Здоровье оставите.
На ЗП дворника квартиру и машину не купить. Бюджетный поло стоит от 10 млн тенге, а квартира от 20 млн (двушка)

[Исправлено: arman_kst, 01.08.2022 - 06:57]
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