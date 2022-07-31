111: Ты блага в виде интернета получаешь? Означает что зависим от американцев. Так панимать?
Ну да, все ты правильно пАнимаешь. Интернет был просто навязан обществу и без него теперь любой человек будет менее конкурентоспособен. Теперь все вынуждены своим трудом оплачивать блага тех, кто это навязал. Это как наркотики, сигареты, алкоголь. С ними, конечно, интереснее, но и без них можно было хорошо жить. Кстати, скажу по-секрету, что и вреда от них гораздо больше, чем благ.
Маркс: Теперь все вынуждены своим трудом оплачивать блага тех, кто это навязал.
Хм.. Как это блага можно навязать? Насильно прям впихнули что ли нам и интернет, и кока колы, и макдональсы и раннее джинсы мальвинки? А мерседесы, тойоты, томографы, дорогие итальянские костюмы патриотов?
Две коровы разговаривают: - Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом вообще убьют нас и съедят... - Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! Над тобой и так уже все стадо смеется!...
Kairat stayer: Д.Байден: Алё, Алё! Госдеп? Прошу с 1 августа повысить тарифы на услуги ЖКХ в СНГ и с 3 августа в Костанае отключить газ.
Немного не так, это просто видимая вершина айсберга. А начинается все с включения печатного станка ФРС и очередного виртуального займа у всего мира, пользующегося зелёными бумажками. А потом Kairat stayer идёт в магазин и выпучивает глаза на цены, а потом выпучивает их ещё раз на тарифы. Но Байден здесь ни при чем, кричит Kairat stayer, которому теперь за один доллар нужно работать в два раза больше. За себя и за того парня, который раздает блага направо и налево, радуясь, что ...завры ещё не вымерли.
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