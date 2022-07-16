Совершенно неожиданно столкнулся в местных СМИ, соцсетях с осуждением России в развязывании войны на Украине. На мой взгляд, тема сложная и её квалифицированный анализ - прерогатива профессиональных политиков, экономистов со значительным социальным статусом. Полагаю, надо разделить растущую русофобию и тему Украины. Читать новость
bgb: А кто такие нацики в Казахстане? Здесь, чаще всего, нациками считают тех, кто говорит, что надо знать язык страны, в которой живёшь.
Это те, кто сделал государственным языком - язык меньшинства. Это те, кто лишил статуса государственного языка - язык большинства. Это те, кто многонациональное государство превращают в мононациональное.
Это те, кто сделал государственным языком - язык меньшинства. Это те, кто лишил статуса государственного языка - язык большинства. Это те, кто многонациональное государство превращают в мононациональное. Язык меньшинства - это чей? По переписи (да и без нее видно) уже давно казахов больше русских! Теперь русские в Казахстане стали нацменами. Не нравится?
bgb: Теперь русские в Казахстане стали нацменами. Не нравится?
В этой фразе прямо какое-то злорадство чувствуется. А вот украинцы или немцы здесь, получается, всегда были нацменами, к ним вопросов нет? И, кстати, русские стали нацменами в далеком 1989-м году, а не теперь. Но заметили это вдруг только сейчас. Совпадение? Не думаю.
Приехал внук из России, пошли мы с ним в центральный парк. А там есть что-то типа детской площадки, позиционирующейся у гуляющей мелкотни как место сбора. Ну и зависли на ней, пока внук показывал "чудеса ловкости", лазая по немногочисленным строениям. Тут подошла девочка казахской национальности примерно его возраста, лет 6-8. Ну и, видимо, возникла у них взаимосимпатия, начали они играть, друг за другом гоняться. А на этой площадке есть что-то вроде деревянных счет, чтобы дети могли учиться считать без отрыва от игровых процедур. И вот, в очередном перерыве между гонками, сошлись внук и девочка возле этих счет и девочка начала задавать разные примеры на сложение и вычитание.
Внук, вися на руках, отвечал и ничто не предвещало резкого поворота в общении. Но девочка вдруг спросила, умеет ли он считать по-казахски. Внук ответил, что не умеет. Тогда девочка сказала: "Раз не умеешь по-казахски - вали отсюда, русский!". Причем сказала это с соответствующим выражением лица, прямо таки зловеще сказала. Как будто играла роль, повторяя неоднократно виденное. Внук немного опешил, но не обратил на это особого внимания, потому что вопросы национальности его пока явно не интересуют, потому что он о них ничего не знает. А вот я как раз стоял неподалеку, услышал это и задумался. Ну вот откуда у маленькой девочки взялись эти слова? Значит, это кому-то стало нужно? И во что такой подход выльется, когда это поколение подрастет?
saba: Ещё раз, чьи войска и чью границу перешли без объявления войны?
Я.Кедми: В Киеве прекрасно понимают, что в случае официального объявления войны России тут же «развяжут руки» Москве. «Объявляя войну, Киев фактически предоставит России возможность ликвидировать все свои властные структуры. Москва пока этого не желает и не считает необходимым это делать», - констатировал политолог. Он также обратил внимание на то, что до сих пор никто в России не пытался ликвидировать командные пункты украинского Генштаба или правительственные органы. Если же Киев решит официально объявить войну России, то он автоматически поставит госорганы под удар российской армии. На Украине это понимают, поэтому не предпринимают соответствующих шагов.
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