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≡ "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44796
"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
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По последним данным отдела жилищных отношений, в Костанае 147 домов создали свои ОСИ или ПТ, тогда как реформа должна коснуться 727 многоэтажек. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем в акимате областного центра.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
392
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
#1
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Простите у нас дом 24 квартиры,до каких космических высот мы должны поднять плату в ПТ( нам предлагают именно ПТ), чтобы оплачивать услуги сервисной компании и ещё никто не хочет стать во главе этого ПТ,человеку за потраченное время , нервы платить надо? А что мы ему можем предложить 20 тыс. тенге. Сейчас дворник по утрам каждый день у нас убирает, а потом это будет услуга, а за нее платить надо из наших жалких взносов. Я посчитал, что упразднение ПКСК для нашего дома выльется, как минимум в трехкратное увеличение оплаты за жилье. О чём говорить, сейчас наше ПКСК реорганизуется в сервисную компанию, так они как сервисная компания не хотят брать нас, ужэ больно мы невыгодны
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
896
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 16:51
#2
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Цитата:
У меня ощущение, что весь Казахстан саботирует государственную реформу! -

Раз весь Казахстан "саботирует" эту упорно пропихиваемую и непонятно кому нужную реформу, тогда нужно сходить к Президенту и сказать о том, что у людей должна быть альтернатива!? Кого не устраивает ПКСК пусть создают ОСИ... Что ж так вцепились в безальтернативность реформы?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5433
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 19:59
#3
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Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и создавать оси, больше похоже на какой-то необдуманный произвол.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16387
"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 20:45
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и

Дома разрушены, особенно в Рудном, и долго с одной стороны это продолжаться не может..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
873
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 22:31
#5
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Цитата:
111:
Дома разрушены, особенно в Рудном, и долго с одной стороны это продолжаться не может..

И что? После ОСИ придёт к вам добренький дяденька и всё вам сделает?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
470
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 22:45
#6
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Видимо, у "всего Казахстана" ума больше, чем у упёртых продвигателей этой "реформы".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3289
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 23.07.22 - 07:29
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто-нибудь расскажите,


Был же недавно с визитом в области Элвис Пресли лисаковского разлива, председатель какого то комитета в нотариальной конторе-мажилисе - главный идеолог и продвигатель НЕПРОДУМАННОЙ реформы ЖКХ: - выступал в прессе, в том числе и НГ, встречался с заранее подобранным контингентом работников ПКСК и ОСИ, у себя на родине провёл ряд важных и под "одобрямс" встреч с жителями городка.
Мне кажется эти встречи и заданные там вопросы и самое главное - КАЧЕСТВО его ответов показало - ПОЛНУЮ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ и совершенную НЕПРОДУМАННОСТЬ данной реформы: - инициаторы этой задумки - сами НЕ ЗНАЮТ к чему приведёт данная инициатива.

Делать - ради того что бы ЧТО НИБУДЬ и КАК НИБУДЬ что то делать.
Чисто ИМИДЖЕВАЯ инициатива, такая же как и проведение ЭКСПО-2017 или же как план модернизации сахарной отрасли написанная за ОДНУ ночь.
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1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
724
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 31.07.22 - 21:38
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и создавать оси, больше похоже на какой-то необдуманный произвол.


Думается, что не только "реформа" - ради "реформы".
Наверное у кого то уже ждут своего часа
"сервисные компании". :-x
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1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
724
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 31.07.22 - 21:43
#9
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Цитата:
KOS77:
Что ж так вцепились в безальтернативность реформы?

Эх, если бы взять в "сервисную компашку" хотя-бы половину жилья Астаны..
;-)
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