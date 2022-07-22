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"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44796
"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
По последним данным отдела жилищных отношений, в Костанае 147 домов создали свои ОСИ или ПТ, тогда как реформа должна коснуться 727 многоэтажек. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем в акимате областного центра.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 392
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
Простите у нас дом 24 квартиры,до каких космических высот мы должны поднять плату в ПТ( нам предлагают именно ПТ), чтобы оплачивать услуги сервисной компании и ещё никто не хочет стать во главе этого ПТ,человеку за потраченное время , нервы платить надо? А что мы ему можем предложить 20 тыс. тенге. Сейчас дворник по утрам каждый день у нас убирает, а потом это будет услуга, а за нее платить надо из наших жалких взносов. Я посчитал, что упразднение ПКСК для нашего дома выльется, как минимум в трехкратное увеличение оплаты за жилье. О чём говорить, сейчас наше ПКСК реорганизуется в сервисную компанию, так они как сервисная компания не хотят брать нас, ужэ больно мы невыгодны
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 896
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 16:51
Цитата:
Раз весь Казахстан "саботирует" эту упорно пропихиваемую и непонятно кому нужную реформу, тогда нужно сходить к Президенту и сказать о том, что у людей должна быть альтернатива!? Кого не устраивает ПКСК пусть создают ОСИ... Что ж так вцепились в безальтернативность реформы?
У меня ощущение, что весь Казахстан саботирует государственную реформу! -
Раз весь Казахстан "саботирует" эту упорно пропихиваемую и непонятно кому нужную реформу, тогда нужно сходить к Президенту и сказать о том, что у людей должна быть альтернатива!? Кого не устраивает ПКСК пусть создают ОСИ... Что ж так вцепились в безальтернативность реформы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5433
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 19:59
Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и создавать оси, больше похоже на какой-то необдуманный произвол.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16387
"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 20:45
Цитата:
Дома разрушены, особенно в Рудном, и долго с одной стороны это продолжаться не может..
сайлау курманов:
Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и
Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и
Дома разрушены, особенно в Рудном, и долго с одной стороны это продолжаться не может..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 873
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 22:31
Цитата:
И что? После ОСИ придёт к вам добренький дяденька и всё вам сделает?
111:
Дома разрушены, особенно в Рудном, и долго с одной стороны это продолжаться не может..
Дома разрушены, особенно в Рудном, и долго с одной стороны это продолжаться не может..
И что? После ОСИ придёт к вам добренький дяденька и всё вам сделает?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 470
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 22:45
Видимо, у "всего Казахстана" ума больше, чем у упёртых продвигателей этой "реформы".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3289
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 23.07.22 - 07:29
Цитата:
Был же недавно с визитом в области Элвис Пресли лисаковского разлива, председатель какого то комитета в нотариальной конторе-мажилисе - главный идеолог и продвигатель НЕПРОДУМАННОЙ реформы ЖКХ: - выступал в прессе, в том числе и НГ, встречался с заранее подобранным контингентом работников ПКСК и ОСИ, у себя на родине провёл ряд важных и под "одобрямс" встреч с жителями городка.
Мне кажется эти встречи и заданные там вопросы и самое главное - КАЧЕСТВО его ответов показало - ПОЛНУЮ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ и совершенную НЕПРОДУМАННОСТЬ данной реформы: - инициаторы этой задумки - сами НЕ ЗНАЮТ к чему приведёт данная инициатива.
Делать - ради того что бы ЧТО НИБУДЬ и КАК НИБУДЬ что то делать.
Чисто ИМИДЖЕВАЯ инициатива, такая же как и проведение ЭКСПО-2017 или же как план модернизации сахарной отрасли написанная за ОДНУ ночь.
сайлау курманов:
Кто-нибудь расскажите,
Кто-нибудь расскажите,
Был же недавно с визитом в области Элвис Пресли лисаковского разлива, председатель какого то комитета в нотариальной конторе-мажилисе - главный идеолог и продвигатель НЕПРОДУМАННОЙ реформы ЖКХ: - выступал в прессе, в том числе и НГ, встречался с заранее подобранным контингентом работников ПКСК и ОСИ, у себя на родине провёл ряд важных и под "одобрямс" встреч с жителями городка.
Мне кажется эти встречи и заданные там вопросы и самое главное - КАЧЕСТВО его ответов показало - ПОЛНУЮ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ и совершенную НЕПРОДУМАННОСТЬ данной реформы: - инициаторы этой задумки - сами НЕ ЗНАЮТ к чему приведёт данная инициатива.
Делать - ради того что бы ЧТО НИБУДЬ и КАК НИБУДЬ что то делать.
Чисто ИМИДЖЕВАЯ инициатива, такая же как и проведение ЭКСПО-2017 или же как план модернизации сахарной отрасли написанная за ОДНУ ночь.
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 31.07.22 - 21:38
Цитата:
Думается, что не только "реформа" - ради "реформы".
Наверное у кого то уже ждут своего часа
"сервисные компании".
сайлау курманов:
Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и создавать оси, больше похоже на какой-то необдуманный произвол.
Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и создавать оси, больше похоже на какой-то необдуманный произвол.
Думается, что не только "реформа" - ради "реформы".
Наверное у кого то уже ждут своего часа
"сервисные компании".
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 31.07.22 - 21:43
Цитата:
Эх, если бы взять в "сервисную компашку" хотя-бы половину жилья Астаны..
KOS77:
Что ж так вцепились в безальтернативность реформы?
Что ж так вцепились в безальтернативность реформы?
Эх, если бы взять в "сервисную компашку" хотя-бы половину жилья Астаны..
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