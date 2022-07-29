Отправлено: - 18:22

Маркс:

Курильщикам вон тоже на пачках рисуют их будущее и что?

Цитата:Ну это просто двойные стандарты перемогли перемогу.Во первых с одной стороны, такин картинки можно рисовать практически на всём. Ведь все мы умрём рано или поздно. Один шоколадкой и макарониной подавиться, другой дымом сигареты поперхнётся.А с другой стороны и во вторых, это немного не правильно пилить сук на котором сидишь. Если хотят бороться с курильщиками, то есть другие способы. Индустрию производства сигарет почему то никто не трогает (рабочие места, налоги), как и курильщики сами, плотят цинз и пополняют государственную кассу может более, чем некоторые собственники квартир, сдающие их в аренду.