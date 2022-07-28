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≡ На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44796
На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О...
Отправлено: 28.07.22 - 22:08
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На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О выборах», дающую ЦИК право отказать в аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций из-за их иностранного финансирования. Поддерживаете ли вы такую норму?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
470
Re: На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О...
Отправлено: 28.07.22 - 22:08
#1
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Сначала нужно принять закон об иностранных агентах. Как в штатах.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
157
На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О...
Отправлено: 30.07.22 - 23:43
#2
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Зачем так далеко за примером ходите. Берите ближе, тут всего 300 км от Костаная.
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1234
* 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
720
На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О...
Отправлено: 31.07.22 - 20:14
#3
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Да, "соросятам" и пр. агентам влияния "фашингтонсгкого обкома", давно пора закрыть кормушки. 8-) )
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4227
Re: На портале «Открытые НПА» обсуждают поправку в закон «О...
Отправлено: 31.07.22 - 20:26
#4
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НПО всякие нужны!
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