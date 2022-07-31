Отправлено: - 18:23

Kairat stayer:

Д.Байден: Алё, Алё! Госдеп? Прошу с 1 августа повысить тарифы на услуги ЖКХ в СНГ и с 3 августа в Костанае отключить газ.

Цитата:Немного не так, это просто видимая вершина айсберга. А начинается все с включения печатного станка ФРС и очередного виртуального займа у всего мира, пользующегося зелёными бумажками. А потом Kairat stayer идёт в магазин и выпучивает глаза на цены, а потом выпучивает их ещё раз на тарифы. Но Байден здесь ни при чем, кричит Kairat stayer, которому теперь за один доллар нужно работать в два раза больше. За себя и за того парня, который раздает блага направо и налево, радуясь, что ...завры ещё не вымерли.