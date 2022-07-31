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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 334 из 334«1...332333334
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 00:50
#4996
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Выглядит вот так..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 00:52
#4997
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Сметана и майонез..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 00:58
#4998
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Что то еще..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 01:01
#4999
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И конечно же наклалка..
Сковорода за 27 тысяч, которую кухарка забыла в духовке, при разогреве на 200 начала плавиться ручка..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 02:15
#5000
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Ну и наконец то..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 08:46
#5001
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Цитата:
111:
Ты блага в виде интернета получаешь? Означает что зависим от американцев.
Так панимать?

Ну да, все ты правильно пАнимаешь. Интернет был просто навязан обществу и без него теперь любой человек будет менее конкурентоспособен. Теперь все вынуждены своим трудом оплачивать блага тех, кто это навязал. Это как наркотики, сигареты, алкоголь. С ними, конечно, интереснее, но и без них можно было хорошо жить. Кстати, скажу по-секрету, что и вреда от них гораздо больше, чем благ.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 10:02
#5002
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Цитата:
Маркс:
Интернет был просто навязан обществу и без него теперь любой человек будет менее конкурентоспособен. Теперь все вынуждены своим трудом оплачивать блага тех, кто это навязал...


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 13:24
#5003
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Что то девушка умерла в Турции, с Костаная, непонятно, нигде нет в СМИ..
И как погибла..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 13:34
#5004
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Цитата:
Маркс:
Теперь все вынуждены своим трудом оплачивать блага тех, кто это навязал.

Хм..
Как это блага можно навязать?
Насильно прям впихнули что ли нам и интернет, и кока колы, и макдональсы и раннее джинсы мальвинки?
А мерседесы, тойоты, томографы, дорогие итальянские костюмы патриотов?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 15:29
#5005
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Цитата:
Kairat stayer:

Две коровы разговаривают:
- Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом вообще убьют нас и съедят...
- Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! Над тобой и так уже все стадо смеется!...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 15:42
#5006
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Цитата:
111:
Как это блага можно навязать?

Это спрашивает у меня чел, который купил кастрюлю за 800000. Да все можно навязать. И колу и джинсы. Дураки всегда найдутся поменять золото на стеклянные бусы.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3019
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 18:02
#5007
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Цитата:
Маркс:
- Да брось ты свою дурацкую теорию заговора!


Д.Байден: Алё, Алё! Госдеп? Прошу с 1 августа повысить тарифы на услуги ЖКХ в СНГ и с 3 августа в Костанае отключить газ.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.07.22 - 18:23
#5008
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Цитата:
Kairat stayer:
Д.Байден: Алё, Алё! Госдеп? Прошу с 1 августа повысить тарифы на услуги ЖКХ в СНГ и с 3 августа в Костанае отключить газ.

Немного не так, это просто видимая вершина айсберга. А начинается все с включения печатного станка ФРС и очередного виртуального займа у всего мира, пользующегося зелёными бумажками. А потом Kairat stayer идёт в магазин и выпучивает глаза на цены, а потом выпучивает их ещё раз на тарифы. Но Байден здесь ни при чем, кричит Kairat stayer, которому теперь за один доллар нужно работать в два раза больше. За себя и за того парня, который раздает блага направо и налево, радуясь, что ...завры ещё не вымерли.
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