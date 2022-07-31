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≡ Дату отключения газа и опрессовки теплосетей в Костанайской области сдвинули из-за аварии на газопроводе "Бухара - Урал"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44796
Дату отключения газа и опрессовки теплосетей в Костанайской области сдвинули из-за аварии на газопроводе "Бухара - Урал"
Отправлено: 31.07.22 - 17:47
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Объявление об изменении даты опрессовки теплосетей ГКП "КТЭК" распространила сегодня, 31 июля, пресс-служба акима Костаная. Причиной изменения сроков стала авария на магистральном газопроводе в Челябинской области.
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
200
Re: Дату отключения газа и опрессовки теплосетей в Костанайской...
Отправлено: 31.07.22 - 17:47
#1
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Кто-нибудь знает - во сколько отключат газ? В 00:00 03.08. или может в 9 утра?
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