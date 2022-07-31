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Дату отключения газа и опрессовки теплосетей в Костанайской области сдвинули из-за аварии на газопроводе "Бухара - Урал"
Дату отключения газа и опрессовки теплосетей в Костанайской области сдвинули из-за аварии на газопроводе "Бухара - Урал"
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