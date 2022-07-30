150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты

Отправлено: - 12:11

Я думаю, Вы глубоко ошибаетесь в нескольких вещах. Быть против войны не значит быть русофобом. Русофоб это более глубокое понятие , это неприятие всего русского, чего у нас и в помине нет. А вот неприятие войны, да ещё и с такими надуманными причинами, которые можно и примерить на нас, вот что вызывает неприятие политики нынешней российской власти. По сути дела, сейчас Путин хочет примерить на себя кафтан Наполеона, или Александра Македонского. Безусловно любую войну. как дело неблаговидное нужно оправдать какими нибудь благородными устремлениями, чем сейчас с большим успехом справляется российское ТВ. Было много разговоров про красные черты. которые нельзя переступать, безусловно были такие и со стороны Запада, но самую главную, открытые военные действия против суверенного государства переступила именно Россия 24 февраля. И вызвала этим даже не в странах. которые участвуют в конфликте большой раздор. Например у нас, большинство казахов, этнических, восприняли эту войну совершенно негативно, не все. есть и такие . кто за Путина. Но при том количестве информации, и при умении анализировать эту информацию, для меня лично эта война становится абсолютно неоправданной и достаточно кровожадной именно со стороны России. И про фейки, не может быть фейков в таком количестве, какие то естественно есть . но даже когда идет опрос на улицах Москвы, у девушки спрашивают, как Вы относитесь к СВО, она говорит я из Мариуполя, как я могу к этому относиться, ей говорят на там же все выехали, она отвечает да половина выехал. а половины уже нет в живых.