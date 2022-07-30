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150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44795
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 13:31
Директор консалтинговой компании и эксперт по недвижимости Аасим Огай отметил, что, несмотря на традиционно "мертвый" летний сезон, цены на аренду квартир в крупных городах страны продолжают повышаться.
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150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 13:31
Надо разобратся в этом. А то ///рубит много! По пол ляма на только на спрайты тратит
[Исправлено: Iney, 30.07.2022 - 14:06]
[Исправлено: Iney, 30.07.2022 - 14:06]
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 16:19
У нас в среднем сотка за однушку 30 квадратов, обычную не с клопами в матрасах..
Коммуналку правда отдельно.
Но у меня все включено, в итоге наверно выходит 85-90 вкруговую..
Россиянин, то есть сбежавший из России, как их там, Предателями называют, выбрал среди всех 22х квартир цена плюс качество мою по г.Костанаю..
Пока так и живет, надо ему плитку завтра принести..
Коммуналку правда отдельно.
Но у меня все включено, в итоге наверно выходит 85-90 вкруговую..
Россиянин, то есть сбежавший из России, как их там, Предателями называют, выбрал среди всех 22х квартир цена плюс качество мою по г.Костанаю..
Пока так и живет, надо ему плитку завтра принести..
Re: 150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой...
Отправлено: 30.07.22 - 17:43
Цитата:
У кого у вас. Фейкометов.,
111:
У кого у вас. Фейкометов.,
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 18:05
Цитата:
[Исправлено: Iney, 30.07.2022 - 18:17]
111:Интереснно как ///, собиратель антинроссииновости в инете сдаёт квартиры вахтовикам? Левой рукой что ли? Деньги не пахнут?
[Исправлено: Iney, 30.07.2022 - 18:17]
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 19:51
Цитата:
Для тебя Костанай фейкомет?
Vit:
кого у вас. Фейкометов.,
кого у вас. Фейкометов.,
Для тебя Костанай фейкомет?
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 19:59
Цитата:
Хм..
Продолжи пожалуйста, кто такие вахтовики, с Каспия что ли?
А ты что, когда берешь деньги за услуги, нюхаешь их?
Или по нацпризнаку не работаешь с теми, у кого цвет волос другой, не берешь денег с них, не ходишь в супермаркеты, где они ходят и что то покупают?
Может точнее скажешь, что ты этим хотел сказать?
Vit:
вахтовикам
вахтовикам
Хм..
Продолжи пожалуйста, кто такие вахтовики, с Каспия что ли?
А ты что, когда берешь деньги за услуги, нюхаешь их?
Или по нацпризнаку не работаешь с теми, у кого цвет волос другой, не берешь денег с них, не ходишь в супермаркеты, где они ходят и что то покупают?
Может точнее скажешь, что ты этим хотел сказать?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 732
Re: 150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой...
Отправлено: 30.07.22 - 23:04
Цитата:
Один вечерний мудозвон хаял Европу а потом купил там пару вилл. Хоккеист агитировал за Путина в "Путин Тим" уехал на пмж в Америку. Создал чел движение "Наши" и хаял пятую колонну на всю мощь выделяем ого из бюджета бабла а потом свалил в Германию. Может и он так хочет..
Vit:
Интереснно как ///, собиратель антинроссииновости в инете сдаёт квартиры вахтовикам? Левой рукой что ли
Интереснно как ///, собиратель антинроссииновости в инете сдаёт квартиры вахтовикам? Левой рукой что ли
Один вечерний мудозвон хаял Европу а потом купил там пару вилл. Хоккеист агитировал за Путина в "Путин Тим" уехал на пмж в Америку. Создал чел движение "Наши" и хаял пятую колонну на всю мощь выделяем ого из бюджета бабла а потом свалил в Германию. Может и он так хочет..
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 23:10
Цитата:
Наша фирма попала под санкции..
Из за войны в Украине..
С которой заключал договор..
И теперь подрядчиков убирает ССГПО..
У меня да, самое прямое и негативное отношение к войне, которая сказывается на моем материальном благополучии..
YESNO:
Может и он так хочет..
Может и он так хочет..
Наша фирма попала под санкции..
Из за войны в Украине..
С которой заключал договор..
И теперь подрядчиков убирает ССГПО..
У меня да, самое прямое и негативное отношение к войне, которая сказывается на моем материальном благополучии..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 732
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 23:17
Цитата:
А если бы наоборот было? Тогда норм отношение к войне?
111:
У меня да, самое прямое и негативное отношение к войне, которая сказывается на моем материальном благополучии
У меня да, самое прямое и негативное отношение к войне, которая сказывается на моем материальном благополучии
А если бы наоборот было? Тогда норм отношение к войне?
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 31.07.22 - 00:14
Цитата:
Все дело в том, что я начал негативно относится к войне после 27го марта.
Но вот только сейчас, это 29е июля плюс 14 дней, все, накрыло..
Дальше доход будет снижен в разы, примерно на 70 процентов.
Это узнал лишь только три дня назад.
И то, это российская фирма заключает со мной договор через комбинат.
И потому да, какое отношение к войне?
Ответ - негативное!
Та российская фирма, кстати выкупившая эти ремонтные заводы, тоже не в восторге от этого, раз решила сбежать в Казахстан и делать бизнес..
На следующей неделе как то скажут, что и когда и может быть..
У нас то договор на перед на два года был..
YESNO:
если бы наоборот было? Тогда норм отношение к войне?
если бы наоборот было? Тогда норм отношение к войне?
Все дело в том, что я начал негативно относится к войне после 27го марта.
Но вот только сейчас, это 29е июля плюс 14 дней, все, накрыло..
Дальше доход будет снижен в разы, примерно на 70 процентов.
Это узнал лишь только три дня назад.
И то, это российская фирма заключает со мной договор через комбинат.
И потому да, какое отношение к войне?
Ответ - негативное!
Та российская фирма, кстати выкупившая эти ремонтные заводы, тоже не в восторге от этого, раз решила сбежать в Казахстан и делать бизнес..
На следующей неделе как то скажут, что и когда и может быть..
У нас то договор на перед на два года был..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1430
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 31.07.22 - 11:37
Выходит, русофобия у людей только из-за денег.
Один потерял доход от сдачи квартир в аренду. У другого проблемы с недвижимостью в дальнем зарубежье. Третий за зарплату русофоб.
На словах они якобы разделяют правительство и народ России, но мы же всё понимаем.
А обычные люди как относились к России нормально, так и сейчас своего мнения не изменили.
Один потерял доход от сдачи квартир в аренду. У другого проблемы с недвижимостью в дальнем зарубежье. Третий за зарплату русофоб.
На словах они якобы разделяют правительство и народ России, но мы же всё понимаем.
А обычные люди как относились к России нормально, так и сейчас своего мнения не изменили.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 392
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 31.07.22 - 12:11
Я думаю, Вы глубоко ошибаетесь в нескольких вещах. Быть против войны не значит быть русофобом. Русофоб это более глубокое понятие , это неприятие всего русского, чего у нас и в помине нет. А вот неприятие войны, да ещё и с такими надуманными причинами, которые можно и примерить на нас, вот что вызывает неприятие политики нынешней российской власти. По сути дела, сейчас Путин хочет примерить на себя кафтан Наполеона, или Александра Македонского. Безусловно любую войну. как дело неблаговидное нужно оправдать какими нибудь благородными устремлениями, чем сейчас с большим успехом справляется российское ТВ. Было много разговоров про красные черты. которые нельзя переступать, безусловно были такие и со стороны Запада, но самую главную, открытые военные действия против суверенного государства переступила именно Россия 24 февраля. И вызвала этим даже не в странах. которые участвуют в конфликте большой раздор. Например у нас, большинство казахов, этнических, восприняли эту войну совершенно негативно, не все. есть и такие . кто за Путина. Но при том количестве информации, и при умении анализировать эту информацию, для меня лично эта война становится абсолютно неоправданной и достаточно кровожадной именно со стороны России. И про фейки, не может быть фейков в таком количестве, какие то естественно есть . но даже когда идет опрос на улицах Москвы, у девушки спрашивают, как Вы относитесь к СВО, она говорит я из Мариуполя, как я могу к этому относиться, ей говорят на там же все выехали, она отвечает да половина выехал. а половины уже нет в живых.
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