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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 333 из 333«1...331332333
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Куратор темы: 111
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
731
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:41
#4981
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Цитата:
Эл-починно:
Обычное железо - главное железное чтоб было и на магниты реагировало.

Да это так. Хорошо вся посуда уже была такая. Очень быстро готовиться, махом.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:44
#4982
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Как то темно, впервые..
Газ что ли уже им отключили..

Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
731
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:54
#4983
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Цитата:
111:
Газ что ли уже им отключили

Завтра вечером отключат.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 23:04
#4984
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Цитата:
YESNO:
Завтра вечером отключат

Да ну..
Блин, по Рудному неизвестно?
Что то говорили из подземки будут питаться..
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
731
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 23:12
#4985
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Цитата:
111:
Блин, по Рудному неизвестно?

Не отключат, в газете писали
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Страница 333 из 333«1...331332333
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