Отправлено: - 19:59

Vit:

вахтовикам

Цитата:Хм..Продолжи пожалуйста, кто такие вахтовики, с Каспия что ли?А ты что, когда берешь деньги за услуги, нюхаешь их?Или по нацпризнаку не работаешь с теми, у кого цвет волос другой, не берешь денег с них, не ходишь в супермаркеты, где они ходят и что то покупают?Может точнее скажешь, что ты этим хотел сказать?