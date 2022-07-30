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≡ Снять тик-ток, станцевать гопак - Как прошла Ночь в Доме дружбы в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44795
Снять тик-ток, станцевать гопак - Как прошла Ночь в Доме дружбы в Костанае
Отправлено: 30.07.22 - 22:46
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«Ночь в Доме дружбы» последний раз проводили в Костанае в 2019 году. На акции, которую организовали спустя три года, для зрителей подготовили квест из 9 станций, на каждой команды ждали задания с национальным колоритом.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Re: Снять тик-ток, станцевать гопак - Как прошла Ночь в Доме...
Отправлено: 30.07.22 - 22:46
#1
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Вот бы заказать и провести там ночь отдельно всем нашим дружным форумом!
Было бы замечательно думаю!
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