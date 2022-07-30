Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 20:03

Интересно, что там с пленными то..

Сегодня даже не залазил в тырнет..

Интересно, кто их убил или пытался избавиться от свидетелей, сами украинцы, которых они защищали, или же те, кто вскрывая гениталии, и стреляя после в упор, а это российские солдаты, хотел скрыть свои преступления..

Пока читаем потихоньку и пытаемся разобраться..

Но пока до разбора полетов рано.

Только приехал с работы..