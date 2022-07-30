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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 16:55
Цитата:
Кстати я их не смотрю.
И на Мегого у меня нет переводчика с украинского..
Как правило, это российские независимые журналисты..
Ну вот еще Дождь появился..
Маркс:
Российские каналы - пропагандистское враньё, смотрите самые правдивые украинские каналы.
Российские каналы - пропагандистское враньё, смотрите самые правдивые украинские каналы.
Кстати я их не смотрю.
И на Мегого у меня нет переводчика с украинского..
Как правило, это российские независимые журналисты..
Ну вот еще Дождь появился..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 17:41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 17:45
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 18:39
Цитата:
От кого-чего независимые? Они питаются святым духом, ходят пешком, одеваются в рубища? Спят в канализационных колодцах? Или покинули мирскую суету и стали отшельниками, отринувшими телесные радости, оставив себе лишь духовные ценности?
В любом другом случае они зависят от получаемых благ, а значит не могут считаться независимыми.
111:
Как правило, это российские независимые журналисты..
Как правило, это российские независимые журналисты..
От кого-чего независимые? Они питаются святым духом, ходят пешком, одеваются в рубища? Спят в канализационных колодцах? Или покинули мирскую суету и стали отшельниками, отринувшими телесные радости, оставив себе лишь духовные ценности?
В любом другом случае они зависят от получаемых благ, а значит не могут считаться независимыми.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 19:52
Цитата:
Ты блага в виде интернета получаешь?
Означает что зависим от американцев.
Так панимать?
Маркс:
В любом другом случае они зависят от получаемых благ, а
В любом другом случае они зависят от получаемых благ, а
Ты блага в виде интернета получаешь?
Означает что зависим от американцев.
Так панимать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:03
Интересно, что там с пленными то..
Сегодня даже не залазил в тырнет..
Интересно, кто их убил или пытался избавиться от свидетелей, сами украинцы, которых они защищали, или же те, кто вскрывая гениталии, и стреляя после в упор, а это российские солдаты, хотел скрыть свои преступления..
Пока читаем потихоньку и пытаемся разобраться..
Но пока до разбора полетов рано.
Только приехал с работы..
Сегодня даже не залазил в тырнет..
Интересно, кто их убил или пытался избавиться от свидетелей, сами украинцы, которых они защищали, или же те, кто вскрывая гениталии, и стреляя после в упор, а это российские солдаты, хотел скрыть свои преступления..
Пока читаем потихоньку и пытаемся разобраться..
Но пока до разбора полетов рано.
Только приехал с работы..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:14
О, реклама у меня всплыла..
По ходу кто то думает что я тупой зетпатриот..
Это как, за бабло Родину защищать?
А не будет денег, Родину продать тогда?
По ходу кто то думает что я тупой зетпатриот..
Это как, за бабло Родину защищать?
А не будет денег, Родину продать тогда?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:16
У меня права тракториста машиниста широкого профиля 3го разряда, получил в 9м классе на трудах..
Наверно потому в танковые..
Наверно потому в танковые..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:34
Цитата:
После всего того, что ты тут нёс и несёшь, у тебя вообще никаких прав нет.
111:
У меня права
У меня права
После всего того, что ты тут нёс и несёшь, у тебя вообще никаких прав нет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 21:10
Еще не понятно, если это было сделано Хаймарсами.
Но оказалось что Хаймарс это как сотовый телефон, можно посмотреть координаты каждого снаряда в памяти, его координаты.
Но этого я впервые слышу, если это так, то конечно, международное расследование этого не оставит..
Но оказалось что Хаймарс это как сотовый телефон, можно посмотреть координаты каждого снаряда в памяти, его координаты.
Но этого я впервые слышу, если это так, то конечно, международное расследование этого не оставит..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:04
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[Исправлено: YESNO, 30.07.2022 - 22:05]
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[Исправлено: YESNO, 30.07.2022 - 22:05]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:08
Цитата:
Долго разгоняется. Индукционные лучше, быстрее. Только посуда нужна специальная
111:
Ну и подготовка к тому, если газ отключат. Проверка плиток..
Ну и подготовка к тому, если газ отключат. Проверка плиток..
Долго разгоняется. Индукционные лучше, быстрее. Только посуда нужна специальная
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:10
Цитата:
Обыкновенный монетарный фашизм как спрут, весь мир под ним.
111:
Это как, за бабло Родину защищать?
Это как, за бабло Родину защищать?
Обыкновенный монетарный фашизм как спрут, весь мир под ним.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:26
Цитата:
Обычное железо - главное железное чтоб было и на магниты реагировало. Ну по сути индукционная посуда, трансформация эл. энергии в нагревание.
YESNO:
Только посуда нужна специальная
Только посуда нужна специальная
Обычное железо - главное железное чтоб было и на магниты реагировало. Ну по сути индукционная посуда, трансформация эл. энергии в нагревание.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:29
ГОРДОН Ведущая теледебатов в Великобритании упала в обморок в прямом эфире после слов Трасс о Путине и Украине. Видео / ГОРДОН
[Исправлено: Эл-починно, 30.07.2022 - 22:30]
[Исправлено: Эл-починно, 30.07.2022 - 22:30]
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