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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 332 из 333«1...330331332333»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 16:55
#4966
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Цитата:
Маркс:
Российские каналы - пропагандистское враньё, смотрите самые правдивые украинские каналы.

Кстати я их не смотрю.
И на Мегого у меня нет переводчика с украинского..
Как правило, это российские независимые журналисты..
Ну вот еще Дождь появился..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 17:41
#4967
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Ну и подготовка к тому, если газ отключат.
Проверка плиток..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 17:45
#4968
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Что то интересное..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 18:39
#4969
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Цитата:
111:
Как правило, это российские независимые журналисты..

От кого-чего независимые? Они питаются святым духом, ходят пешком, одеваются в рубища? Спят в канализационных колодцах? Или покинули мирскую суету и стали отшельниками, отринувшими телесные радости, оставив себе лишь духовные ценности?

В любом другом случае они зависят от получаемых благ, а значит не могут считаться независимыми.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 19:52
#4970
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Цитата:
Маркс:
В любом другом случае они зависят от получаемых благ, а

Ты блага в виде интернета получаешь?
Означает что зависим от американцев.
Так панимать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:03
#4971
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Интересно, что там с пленными то..
Сегодня даже не залазил в тырнет..
Интересно, кто их убил или пытался избавиться от свидетелей, сами украинцы, которых они защищали, или же те, кто вскрывая гениталии, и стреляя после в упор, а это российские солдаты, хотел скрыть свои преступления..
Пока читаем потихоньку и пытаемся разобраться..
Но пока до разбора полетов рано.
Только приехал с работы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:14
#4972
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О, реклама у меня всплыла..
По ходу кто то думает что я тупой зетпатриот..



Это как, за бабло Родину защищать?
А не будет денег, Родину продать тогда?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:16
#4973
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У меня права тракториста машиниста широкого профиля 3го разряда, получил в 9м классе на трудах..
Наверно потому в танковые..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
494
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 20:34
#4974
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Цитата:
111:
У меня права

После всего того, что ты тут нёс и несёшь, у тебя вообще никаких прав нет. :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16364
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 21:10
#4975
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Еще не понятно, если это было сделано Хаймарсами.
Но оказалось что Хаймарс это как сотовый телефон, можно посмотреть координаты каждого снаряда в памяти, его координаты.
Но этого я впервые слышу, если это так, то конечно, международное расследование этого не оставит..
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
731
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 22:04
#4976
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'Код:
'

[Исправлено: YESNO,  30.07.2022 - 22:05]


Профайл 










	



Y


* YESNO







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
22.05.12
Сообщений: 
731








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 30.07.22 - 22:08


#4977 




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Цитата:
111:
Ну и подготовка к тому, если газ отключат. Проверка плиток..

Долго разгоняется. Индукционные лучше, быстрее. Только посуда нужна специальная


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Y


* YESNO







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
22.05.12
Сообщений: 
731








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 30.07.22 - 22:10


#4978 




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Цитата:
111:
Это как, за бабло Родину защищать?

Обыкновенный монетарный фашизм как спрут, весь мир под ним.


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Эл-починно


§ Эл-починно







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.06.22
Сообщений: 
494








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 30.07.22 - 22:26


#4979 




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Цитата:
YESNO:
Только посуда нужна специальная

Обычное железо - главное железное чтоб было и на магниты реагировало. Ну по сути индукционная посуда, трансформация эл. энергии в нагревание.  ;-)


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Эл-починно


§ Эл-починно







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.06.22
Сообщений: 
494








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 30.07.22 - 22:29


#4980 




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ГОРДОН Ведущая теледебатов в Великобритании упала в обморок в прямом эфире после слов Трасс о Путине и Украине. Видео / ГОРДОН
 :lol:

[Исправлено: Эл-починно,  30.07.2022 - 22:30]


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