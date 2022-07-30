Отправлено: - 21:04

//Кроме того, вузы теперь могут полностью или частично изменять содержание всех общеобразовательных дисциплин – с учётом того, какие знания и навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда.//Вот и чудо случилось. Теперь "самые умные" будут определять, что молодому /ой Специалисту нужно и в будущем пригодится.