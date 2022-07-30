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≡ Казахстанские студенты смогут получить дипломы без защиты научных работ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44793
Казахстанские студенты смогут получить дипломы без защиты научных работ
Отправлено: 30.07.22 - 20:51
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Поправки внесли в приказ "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования" (ГОСО). Теперь вместо того, чтобы писать дипломную работу, студент сможет представить собственный реализуемый проект или изобретение.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4811
Re: Казахстанские студенты смогут получить дипломы без защиты...
Отправлено: 30.07.22 - 20:51
#1
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когда закончится этот идиотизм? когда перестанут издеваться над системой образования? ее, судя по всему, хотят в конец похоронить....
Завидую РФ - там хоть здравый смысл стал верх брать, а у нас ... всё ужасно запущенно..... :-x :-x :-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
487
Казахстанские студенты смогут получить дипломы без защиты научных работ
Отправлено: 30.07.22 - 20:59
#2
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Цитата:
Алиса:
ее, судя по всему, хотят в конец похоронить....

Ну почему в конец, просто слегка обесценить. Ведь "специалист" получивший диплом без защиты, всё же лучше "специалиста", который диплом купил. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
487
Re: Казахстанские студенты смогут получить дипломы без защиты...
Отправлено: 30.07.22 - 21:04
#3
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//Кроме того, вузы теперь могут полностью или частично изменять содержание всех общеобразовательных дисциплин – с учётом того, какие знания и навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда.//
Вот и чудо случилось. Теперь "самые умные" будут определять, что молодому /ой Специалисту нужно и в будущем пригодится. :lol:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4811
Казахстанские студенты смогут получить дипломы без защиты научных работ
Отправлено: 30.07.22 - 21:05
#4
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Цитата:
Эл-починно:
всё же лучше

какая разница - оба ведут к одному результату... печальному. Сейчас единицы имеют реально нормальные знания.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
487
Казахстанские студенты смогут получить дипломы без защиты научных работ
Отправлено: 30.07.22 - 21:08
#5
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Цитата:
Алиса:
Сейчас единицы имеют реально нормальные знания.

И смею предположить, в основной своей массе, в России полученные. Не в обиду казахстанским педагогам, просто система образования "обнищала".

[Исправлено: Эл-починно, 30.07.2022 - 21:17]
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