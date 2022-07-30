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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:03
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25202
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:11
Цитата:
Я по гороскопу - чёрный дракон...
Kairat stayer:
, черный дракон!
, черный дракон!
Я по гороскопу - чёрный дракон...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:41
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Волюнтаризм?!
drakon:
Объясни нам, пожалуйста...
Объясни нам, пожалуйста...
Цитата:
drakon:
Дружильщик, Виталик...
Дружильщик, Виталик...
Цитата:
таноми52:
Он имеет ввиду...
Он имеет ввиду...
Волюнтаризм?!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:58
Цитата:
Нет, вообще ничего
Kairat stayer:
Регистрация необходима?
Регистрация необходима?
Нет, вообще ничего
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:04
Цитата:
Понял, загружается нормально.
111:
Нет, вообще ничего
Нет, вообще ничего
Понял, загружается нормально.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:17
Сейчас дружба переросла в цинизм..
Кто не любит Путина и критикует войну, многие вот такие дружбаны в кавычках сдают куда надо, пишут доносы и кляузы..
Ну и на форумах истерят.
Нет никакой дружбы тут, есть только понты и коллеги, чтоб собрать кучку.
Не друзья.
Кто не любит Путина и критикует войну, многие вот такие дружбаны в кавычках сдают куда надо, пишут доносы и кляузы..
Ну и на форумах истерят.
Нет никакой дружбы тут, есть только понты и коллеги, чтоб собрать кучку.
Не друзья.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:25
Тут всегда так, кто критикует власти, российские, тот враг и Предатель..
Приходят сюда, прикидываются белыми и пушистыми, сами то критикуют нашу власть, а как только критикуешь ихнюю, встают на дыбы как Лошади..
Повторяя что Путин их президент...
На политике тут многие друзьяшки просто зациклились и уже не могут без ненависти тут быть..
Даже пишут кого тут ненавидят..
Вот такие тут на форуме "друзья"..
[Исправлено: 111, 30.07.2022 - 17:26]
Приходят сюда, прикидываются белыми и пушистыми, сами то критикуют нашу власть, а как только критикуешь ихнюю, встают на дыбы как Лошади..
Повторяя что Путин их президент...
На политике тут многие друзьяшки просто зациклились и уже не могут без ненависти тут быть..
Даже пишут кого тут ненавидят..
Вот такие тут на форуме "друзья"..
[Исправлено: 111, 30.07.2022 - 17:26]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3102
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:53
Цитата:
Подвергаешь сомнению нашу дружбу с Драком?
Мимо!
Наша дружба вне политики. Основана на личных симпатиях и взаимопонимании.
111:
Вот такие тут на форуме "друзья"..
Вот такие тут на форуме "друзья"..
Подвергаешь сомнению нашу дружбу с Драком?
Мимо!
Наша дружба вне политики. Основана на личных симпатиях и взаимопонимании.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11336
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 18:00
Дружба между женщиной и мужчиной. Это интереснно.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 19:54
Цитата:
Боже упаси!
Просто понимаю какие некоторые циничные.
Дружба дружбой, а вот если покритикуешь войну, все, ты не любишь Путина, расстрел!
таноми52:
Подвергаешь сомнению нашу дружбу с Драком? Мимо!
Подвергаешь сомнению нашу дружбу с Драком? Мимо!
Боже упаси!
Просто понимаю какие некоторые циничные.
Дружба дружбой, а вот если покритикуешь войну, все, ты не любишь Путина, расстрел!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17363
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 20:04
Цитата:
а тебя взяли замуж с двумя детьми - ты герой?
50 плюс и не знал женщину.
ты же одинок до дна.
у тебя кромефотофаза и амиркакакаетнагоршок в жизни ничего больше нет.
стриптиз твой нужен только
ему. который живет на рекламу.
тау позориться не каждый сможет.
111:
расстрел!
расстрел!
а тебя взяли замуж с двумя детьми - ты герой?
50 плюс и не знал женщину.
ты же одинок до дна.
у тебя кромефотофаза и амиркакакаетнагоршок в жизни ничего больше нет.
стриптиз твой нужен только
ему. который живет на рекламу.
тау позориться не каждый сможет.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 20:05
Цитата:
Хех..
Батан с Кордона, зачем шкнишь про жен и детей?
По моему это как то низковато, следить за моей постелью..
А нет, ты всегда был таким..
[Исправлено: 111, 30.07.2022 - 20:06]
alex_60:
50 плюс и не знал женщину.
50 плюс и не знал женщину.
Хех..
Батан с Кордона, зачем шкнишь про жен и детей?
По моему это как то низковато, следить за моей постелью..
А нет, ты всегда был таким..
[Исправлено: 111, 30.07.2022 - 20:06]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 20:30
Да форум пробивает днище одно за другим. Казалось бы - всё, дно достигнуто. Но нет приходит "чудо" и всем показывает, что ещё есть куда дниться.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 20:32
Цитата:
Это редко, но бывает! Хотя чаще это уже больше...
Vit:
Дружба между женщиной и мужчиной. Это интереснно.
Дружба между женщиной и мужчиной. Это интереснно.
Это редко, но бывает! Хотя чаще это уже больше...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 20:32
И да спасибо, Таноми за поздравления! Взаимно!
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