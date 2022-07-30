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≡ Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44792
Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
Отправлено: 30.07.22 - 18:42
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С учетом нынешнего состояния системы обязательного страхования рассматривается возможность увеличения выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас выплата назначается до одного года
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11336
Re: Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
Отправлено: 30.07.22 - 18:42
#1
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Продлеватиры, анализаторы,я так вам скажу. я отец двоих детей, всякие скачухи я видел ночью во сне не спя. Чтоб утром на работы выйти.
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