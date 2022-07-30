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≡ 150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44792
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 13:31
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Директор консалтинговой компании и эксперт по недвижимости Аасим Огай отметил, что, несмотря на традиционно "мертвый" летний сезон, цены на аренду квартир в крупных городах страны продолжают повышаться.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11336
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 13:31
#1
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Надо разобратся в этом. А то ///рубит много! По пол ляма на только на спрайты тратит

[Исправлено: Iney, 30.07.2022 - 14:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16350
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 16:19
#2
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У нас в среднем сотка за однушку 30 квадратов, обычную не с клопами в матрасах..
Коммуналку правда отдельно.
Но у меня все включено, в итоге наверно выходит 85-90 вкруговую..
Россиянин, то есть сбежавший из России, как их там, Предателями называют, выбрал среди всех 22х квартир цена плюс качество мою по г.Костанаю..
Пока так и живет, надо ему плитку завтра принести..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11336
Re: 150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой...
Отправлено: 30.07.22 - 17:43
#3
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Цитата:
111:

У кого у вас. Фейкометов.,
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11336
150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты
Отправлено: 30.07.22 - 18:05
#4
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Цитата:
111:
Интереснно как ///, собиратель антинроссииновости в инете сдаёт квартиры вахтовикам? Левой рукой что ли? Деньги не пахнут?

[Исправлено: Iney, 30.07.2022 - 18:17]
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