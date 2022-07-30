150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты

Отправлено: - 16:19

У нас в среднем сотка за однушку 30 квадратов, обычную не с клопами в матрасах..

Коммуналку правда отдельно.

Но у меня все включено, в итоге наверно выходит 85-90 вкруговую..

Россиянин, то есть сбежавший из России, как их там, Предателями называют, выбрал среди всех 22х квартир цена плюс качество мою по г.Костанаю..

Пока так и живет, надо ему плитку завтра принести..