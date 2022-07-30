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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:03
#7726
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Цитата:
Vit:
День дружбы?


Цитата:
таноми52:
Так что поднимаю тост: "За дружбу!"


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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25202
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:11
#7727
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Цитата:
Kairat stayer:
, черный дракон!

Я по гороскопу - чёрный дракон... :lol: ;-)
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:41
#7728
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Цитата:
drakon:
Объясни нам, пожалуйста...


Цитата:
drakon:
Дружильщик, Виталик...


Цитата:
таноми52:
Он имеет ввиду...


Волюнтаризм?!

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16350
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 16:58
#7729
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Цитата:
Kairat stayer:
Регистрация необходима?

Нет, вообще ничего
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:04
#7730
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Цитата:
111:
Нет, вообще ничего


Понял, загружается нормально.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16350
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:17
#7731
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Сейчас дружба переросла в цинизм..
Кто не любит Путина и критикует войну, многие вот такие дружбаны в кавычках сдают куда надо, пишут доносы и кляузы..
Ну и на форумах истерят.
Нет никакой дружбы тут, есть только понты и коллеги, чтоб собрать кучку.
Не друзья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16350
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:25
#7732
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Тут всегда так, кто критикует власти, российские, тот враг и Предатель..
Приходят сюда, прикидываются белыми и пушистыми, сами то критикуют нашу власть, а как только критикуешь ихнюю, встают на дыбы как Лошади..
Повторяя что Путин их президент...
На политике тут многие друзьяшки просто зациклились и уже не могут без ненависти тут быть..
Даже пишут кого тут ненавидят..
Вот такие тут на форуме "друзья"..

[Исправлено: 111, 30.07.2022 - 17:26]
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3102
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 17:53
#7733
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Цитата:
111:
Вот такие тут на форуме "друзья"..


Подвергаешь сомнению нашу дружбу с Драком?
Мимо!
Наша дружба вне политики. Основана на личных симпатиях и взаимопонимании.
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