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≡ Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44791
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
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Главный инженер горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт» отправил председателям ОСИ и ПКСК предписание о том, что необходимо подготовить дома к новым реалиям.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8786
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 19:42
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ещё один знаток всего! Где же ты видел автоматы на ТП?

Вот это автомат или нет?

Если что ,готов на спор показать КТП с таким автоматом.
Давай сразу на 100000 спорим?

[Исправлено: Добринцофф, 29.07.2022 - 19:44]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8786
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 19:50
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут хоть не показывай свою некомпетентность. Потребляемая мощность современных сплит систем мизерная.

Не компетентность прёт как раз таки от тебя,один небольшой кондей допустим 18,потребляет примерно 2 квт,по твоему это мизер?
Это только в одной квартире,а если в жару весь подъезд в пятиэтажке включит то это будет уже 30квт,как тебе такое "компетентный" вы наш?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17170
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:13
#17
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Цитата:
Добринцофф:
Вот это автомат или нет?

Ну раз тест есть - значит автомат
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17170
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:18
#18
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Цитата:
Ильяс:
Была бы власть адекватная, запретила бы использовать кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00

Так можно и с ценами на продукты решить вопрос. Запретить есть :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17170
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:22
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут хоть не показывай свою некомпетентность. Потребляемая мощность современных сплит систем мизерная.

С какого перепугу? Пруфы будут?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
480
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:40
#20
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Прям целый сценарий, как по северному потоку 2 с Европой. Только там он (северный поток 2) уже проложен и проблема немного другая. А тут то кто мешал провести вторую ветку, за 30-ть лет независимости? :-x
ПС - Ну или возвести "хранилище" для таких случаев, с запасом для всего города на пару месяцев.

[Исправлено: Эл-починно, 29.07.2022 - 21:59]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3289
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 29.07.22 - 21:58
#21
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Цитата:
maxsaf:
можно и с ценами на продукты решить


Уже: - Карашукеев (минсельхоз) предложил , простой, но очень эффективный приём ( по его мнению) - поднять цены на сахар и ажиотаж вокруг него мгновенно прекратится.
А, то задолбали его: - модернизация отрасли; расширение посевов свеклы; полив и недостаток воды; строительство новых сах.заводов и прочия фигня, да и ВЫГОВОР в придачу.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
480
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 22:48
#22
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Ну а с другой стороны если посмотреть, то ничего удивительного. Каким можно ожидать сервис, если себе в убыток продавать. А начинаешь цены до себестоимости поднимать - январские события жди. :lol: Хлеб, сахар, картофель никто же себе в убыток не продаёт. Почему газ и эл. энергию государство должно себе в убыток продавать? Если пекарь начнёт продавать хлеб себе в убыток, то наверное мало кто такой хлеб захочет есть. :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3289
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 30.07.22 - 09:01
#23
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Цитата:
Эл-починно:
начинаешь цены до себестоимости поднимать - январские события жди


Если до себестоимости - эту власть на руках бы носили.

Цитата:
Эл-починно:
пекарь начнёт продавать хлеб себе в убыток, то наверное мало кто такой хлеб захочет есть


Наоборот - все захотят; - только пекарю следующий замес теста будет делать с нечего.

[Исправлено: ACROS, 30.07.2022 - 09:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16350
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 30.07.22 - 17:06
#24
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Цитата:
Эл-починно:
Ну или возвести "хранилище" для таких случаев, с запасом для всего города на пару месяцев.

Для одного раза за 30 лет?
У вас таких тридцатилетних хранилищ много, что раз в 30 лет работают?
Ога, методом ядерного взрыва скажи еще их надо тут делать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16350
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 30.07.22 - 17:13
#25
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Цитата:
Добринцофф:
небольшой кондей допустим 18,

Зачем такой огроменный то?
У нас по моему девятка стоит в четырешке, клиентикам правда 12 взял в двушку, холод нагоняет за минут 15, Самсунг.
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