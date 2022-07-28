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Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44791
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
Главный инженер горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт» отправил председателям ОСИ и ПКСК предписание о том, что необходимо подготовить дома к новым реалиям.
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Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 19:42
Цитата:
Вот это автомат или нет?
Если что ,готов на спор показать КТП с таким автоматом.
Давай сразу на 100000 спорим?
[Исправлено: Добринцофф, 29.07.2022 - 19:44]
ПолиграфЪ Боярышников:
Ещё один знаток всего! Где же ты видел автоматы на ТП?
Ещё один знаток всего! Где же ты видел автоматы на ТП?
Вот это автомат или нет?
Если что ,готов на спор показать КТП с таким автоматом.
Давай сразу на 100000 спорим?
[Исправлено: Добринцофф, 29.07.2022 - 19:44]
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 19:50
Цитата:
Не компетентность прёт как раз таки от тебя,один небольшой кондей допустим 18,потребляет примерно 2 квт,по твоему это мизер?
Это только в одной квартире,а если в жару весь подъезд в пятиэтажке включит то это будет уже 30квт,как тебе такое "компетентный" вы наш?
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут хоть не показывай свою некомпетентность. Потребляемая мощность современных сплит систем мизерная.
Тут хоть не показывай свою некомпетентность. Потребляемая мощность современных сплит систем мизерная.
Не компетентность прёт как раз таки от тебя,один небольшой кондей допустим 18,потребляет примерно 2 квт,по твоему это мизер?
Это только в одной квартире,а если в жару весь подъезд в пятиэтажке включит то это будет уже 30квт,как тебе такое "компетентный" вы наш?
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:13
Цитата:
Ну раз тест есть - значит автомат
Добринцофф:
Вот это автомат или нет?
Вот это автомат или нет?
Ну раз тест есть - значит автомат
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:18
Цитата:
Так можно и с ценами на продукты решить вопрос. Запретить есть
Ильяс:
Была бы власть адекватная, запретила бы использовать кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00
Была бы власть адекватная, запретила бы использовать кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00
Так можно и с ценами на продукты решить вопрос. Запретить есть
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:22
Цитата:
С какого перепугу? Пруфы будут?
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут хоть не показывай свою некомпетентность. Потребляемая мощность современных сплит систем мизерная.
Тут хоть не показывай свою некомпетентность. Потребляемая мощность современных сплит систем мизерная.
С какого перепугу? Пруфы будут?
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 21:40
Прям целый сценарий, как по северному потоку 2 с Европой. Только там он (северный поток 2) уже проложен и проблема немного другая. А тут то кто мешал провести вторую ветку, за 30-ть лет независимости?
ПС - Ну или возвести "хранилище" для таких случаев, с запасом для всего города на пару месяцев.
[Исправлено: Эл-починно, 29.07.2022 - 21:59]
ПС - Ну или возвести "хранилище" для таких случаев, с запасом для всего города на пару месяцев.
[Исправлено: Эл-починно, 29.07.2022 - 21:59]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3289
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 29.07.22 - 21:58
Цитата:
Уже: - Карашукеев (минсельхоз) предложил , простой, но очень эффективный приём ( по его мнению) - поднять цены на сахар и ажиотаж вокруг него мгновенно прекратится.
А, то задолбали его: - модернизация отрасли; расширение посевов свеклы; полив и недостаток воды; строительство новых сах.заводов и прочия фигня, да и ВЫГОВОР в придачу.
maxsaf:
можно и с ценами на продукты решить
можно и с ценами на продукты решить
Уже: - Карашукеев (минсельхоз) предложил , простой, но очень эффективный приём ( по его мнению) - поднять цены на сахар и ажиотаж вокруг него мгновенно прекратится.
А, то задолбали его: - модернизация отрасли; расширение посевов свеклы; полив и недостаток воды; строительство новых сах.заводов и прочия фигня, да и ВЫГОВОР в придачу.
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 29.07.22 - 22:48
Ну а с другой стороны если посмотреть, то ничего удивительного. Каким можно ожидать сервис, если себе в убыток продавать. А начинаешь цены до себестоимости поднимать - январские события жди. Хлеб, сахар, картофель никто же себе в убыток не продаёт. Почему газ и эл. энергию государство должно себе в убыток продавать? Если пекарь начнёт продавать хлеб себе в убыток, то наверное мало кто такой хлеб захочет есть.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3289
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 30.07.22 - 09:01
Цитата:
Если до себестоимости - эту власть на руках бы носили.
Цитата:
Наоборот - все захотят; - только пекарю следующий замес теста будет делать с нечего.
[Исправлено: ACROS, 30.07.2022 - 09:02]
Эл-починно:
начинаешь цены до себестоимости поднимать - январские события жди
начинаешь цены до себестоимости поднимать - январские события жди
Если до себестоимости - эту власть на руках бы носили.
Цитата:
Эл-починно:
пекарь начнёт продавать хлеб себе в убыток, то наверное мало кто такой хлеб захочет есть
пекарь начнёт продавать хлеб себе в убыток, то наверное мало кто такой хлеб захочет есть
Наоборот - все захотят; - только пекарю следующий замес теста будет делать с нечего.
[Исправлено: ACROS, 30.07.2022 - 09:02]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16350
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 30.07.22 - 17:06
Цитата:
Для одного раза за 30 лет?
У вас таких тридцатилетних хранилищ много, что раз в 30 лет работают?
Ога, методом ядерного взрыва скажи еще их надо тут делать..
Эл-починно:
Ну или возвести "хранилище" для таких случаев, с запасом для всего города на пару месяцев.
Ну или возвести "хранилище" для таких случаев, с запасом для всего города на пару месяцев.
Для одного раза за 30 лет?
У вас таких тридцатилетних хранилищ много, что раз в 30 лет работают?
Ога, методом ядерного взрыва скажи еще их надо тут делать..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16350
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 30.07.22 - 17:13
Цитата:
Зачем такой огроменный то?
У нас по моему девятка стоит в четырешке, клиентикам правда 12 взял в двушку, холод нагоняет за минут 15, Самсунг.
Добринцофф:
небольшой кондей допустим 18,
небольшой кондей допустим 18,
Зачем такой огроменный то?
У нас по моему девятка стоит в четырешке, клиентикам правда 12 взял в двушку, холод нагоняет за минут 15, Самсунг.
-
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