Отправлено: - 15:58

drakon:

Объясни нам, пожалуйста

Цитата:Он имеет ввиду, что пока существуют ночь и алкоголь, дружба между мужчиной и женщиной невозможнаНо забывает, что между нами такие расстояния, что ни ночь, ни алкоголь на нас не подействуют!Так что поднимаю тост: "За дружбу!"