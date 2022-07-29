Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • С-СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 515 из 515«1...513514515
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
480
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 23:32
#7711
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Важно выбрать ВВ код полноразмерного и копируешь ссылку. Всё, как есть вставляешь ссылку, без прогов в сообщение и картинка в сообщении.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
480
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 23:44
#7712
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
480
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 23:51
#7713
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гружу видео, как загрузится отправлю в личку.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 12:11
#7714
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, ничего не - получилось... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16340
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 12:17
#7715
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вчера, ничего не - получилось..

Ниче, времени много, можно поучиться
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 12:47
#7716
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с Днём дружбы, Вик!

Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 13:02
#7717
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, моя Золотая!... :oops:
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11332
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 13:48
#7718
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Золотая? День дружбы? Печально что вы оба незнаите что это такое.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3012
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 15:26
#7719
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon:
Что то, не получается...[/quote

Тоже, не получилось.

[Исправлено: Kairat stayer, 30.07.2022 - 15:30]
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3012
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 15:31
#7720
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Этот вот, там так легко и главное быстро, лучше Радикала в миллион раз


Регистрация необходима?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 15:33
#7721
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Печально что вы оба незнаите что это такое.

Объясни нам, пожалуйста... :lol: :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25201
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 15:35
#7722
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дружильщик, Виталик... :lol: :lol:
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3012
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 15:51
#7723
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то, не получается...




Тест.
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 15:58
#7724
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Объясни нам, пожалуйста


Он имеет ввиду, что пока существуют ночь и алкоголь, дружба между мужчиной и женщиной невозможна:lol: ;-)
Но забывает, что между нами такие расстояния, что ни ночь, ни алкоголь на нас не подействуют!
Так что поднимаю тост: "За дружбу!" :lol: :-P
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3012
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.07.22 - 15:58
#7725
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тест.


Получилось, черный дракон! Африканский наверное.
Профайл
Страница 515 из 515«1...513514515
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: таноми52, Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS