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≡ Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44791
Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
Отправлено: 30.07.22 - 10:25
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По словам специалиста, отдавать предпочтение следует средней по размеру ягоде весом пять-семь килограммов. У него должен быть сухой хвостик и контрастный цвет. Обладает твердой кожурой без повреждений. Есть желтое пятно на боку.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8786
Re: Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
Отправлено: 30.07.22 - 10:25
#1
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Интересно почему врач рассказывает как выбрать спелый арбуз?
Какое отношение имеет врач эндокринолог к арбузам?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2654
Re: Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
Отправлено: 30.07.22 - 12:16
#2
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Цитата:
Добринцофф:
акое отношение имеет врач эндокринолог к арбузам?

надо было в качестве эксперта по арбузам пригласить врача проктолога. И Заголовок веселей был бы :))
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25199
Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
Отправлено: 30.07.22 - 12:22
#3
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Цитата:
юля елиссева:
пригласить врача проктолога

А лучше - патологоанатома... :-o
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