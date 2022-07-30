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≡ Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44790
Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
Отправлено: 30.07.22 - 10:25
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По словам специалиста, отдавать предпочтение следует средней по размеру ягоде весом пять-семь килограммов. У него должен быть сухой хвостик и контрастный цвет. Обладает твердой кожурой без повреждений. Есть желтое пятно на боку.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8786
Re: Врач-эндокринолог рассказала, как выбрать спелый арбуз
Отправлено: 30.07.22 - 10:25
#1
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Интересно почему врач рассказывает как выбрать спелый арбуз?
Какое отношение имеет врач эндокринолог к арбузам?
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