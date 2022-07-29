"Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию по мониторингу качества ремонта дорог в Костанайской области. Куда обращаться с жалобами?

Отправлено: - 10:18

Ну а пока из года в год многострадальная трасса Екатеринбург- Алматы. Начиная с Карабалыка...и на всем протяжении. А от Карабалыка до Федоровки местами вообще не дорога, направление. Заезжая из России, которую ругают за качество дорог, понимаешь, что тот кто ругает попросту не видел казахстанских "дорог". Лицо страны, так сказать, для въезжающих...Стыдно, господа, стыдно.

Только положенное полотно(!)месяца не прошло, уже волнами. Это просто позор какой-то. Без слез автомобилисту по этому безобразию не проехать.