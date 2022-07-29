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"Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию по мониторингу качества ремонта дорог в Костанайской области. Куда обращаться с жалобами?
"Хотим как в Китае" - Общественнки готовят акцию по мониторингу качества ремонта дорог в Костанайской области. Куда обращаться с жалобами?
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