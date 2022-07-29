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≡ «Инструмент развития или поддержка штанов?» - В Костанае спорили о субсидиях в сельском хозяйстве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44790
«Инструмент развития или поддержка штанов?» - В Костанае спорили о субсидиях в сельском хозяйстве
Отправлено: 29.07.22 - 17:36
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Новая концепция господдержки бизнеса в этой отрасли обсуждается уже больше полугода. Впервые за это время в Костанайскую область приехал представитель МСХ РК. Директор департамента земледелия Азат СУЛТАНОВ три часа слушал, отвечал на вопросы, комментировал, фиксировал предложения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3289
Re: «Инструмент развития или поддержка штанов?» - В Костанае...
Отправлено: 29.07.22 - 17:36
#1
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Я, заметил: - когда встреча по линии НПП "Атамекен" - то выхлоп ПУСТОЙ, ничего не будет, так для отмазки народ собрали, третье-разрядного чиновника прислали для форсу: - будет так как решили в Минсельхозе, вернее : - будет так как решил Карашукеев, ещё вернее: - как решили ТЕ кто его поставил на эту должность- они НЕ ДАДУТ бюджетным деньгам уйти куда к каким то сельхозтоваропроизводителям.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4226
Re: «Инструмент развития или поддержка штанов?» - В Костанае...
Отправлено: 30.07.22 - 02:31
#2
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Никак не пойму, для чего им давать какие-то субсидии и пр.
Они выращивают пшеницу и потом продают её за рубеж, а нашим мукомолам не хотят, потому что не могут конкурировать по цене с пшеницей из РФ.
Тогда логичнее поддерживать субсидиями россиянских хлеборобов!
Достаточно с ними нянькаться, поддерживать и пр. пряники! Пусть вместо пшеницы садят сахарную свеклу... 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3289
«Инструмент развития или поддержка штанов?» - В Костанае спорили о субсидиях в сельском хозяйстве
Отправлено: 30.07.22 - 09:41
#3
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Цитата://не выдерживаем сроков оказания госуслуги, -//

Вообще, АНОХРОНИЗМ, граничащий с коррупцией: - система "Колдау" принимает заявки удалённо и я и многие мои коллеги, не видят необходимости в РУЧНОЙ и СУБЬЕКТИВНОЙ проверке: - если какого то вида гербецида нет в системе, или же фермер неправильно введёт данные, то система "Колдау" элементарно - НЕ ПРИМЕТ заявку. Она, программа, сама, на основе заданной программы и алгоритма, рассчитает СУММУ субсидий и сама же устанавливает ОЧЕРЕДНОСТЬ выплаты, если только не "ВМЕШАЕТСЯ" какой нибудь чиновник имеющий доступ к "Колдау".
Подозреваю: - эти два сотрудника, могут "ошибаться" в ту или в иную сторону: - антикору нужно заинтересоваться СРОКАМИ оказания гос.услуг и кому и в какой срок выдали субсидии.
Если эти ДВА сотрудника в РУЧНУЮ проверяют, то какой смысл в ЦИФРОВИЗАЦИИ этого процесса ???
320 дел/ 6 р/д (22-28 июль) =53 дел в день/2 чиновника =26 дел на одного чиновника/8 рабочих часов = 3,3 дела в час: 18 минут на одно дело !!!! Что то они очень МЕДЛЕННО рассматривают дела: - там всего то, в каждом деле, 3-4 листа - что тут рассматривать то, тем более система "Колдау" сама всё уже ПРОВЕРИЛА до чиновников.
Тогда нужно делать по старинке: - в бумажном носителе и на быках отправлять нарочным в область и следом жаренного гуся с поллитрой.

[Исправлено: ACROS, 30.07.2022 - 09:52]
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