«Инструмент развития или поддержка штанов?» - В Костанае спорили о субсидиях в сельском хозяйстве
Отправлено: 30.07.22 - 09:41
Цитата://не выдерживаем сроков оказания госуслуги, -//
Вообще, АНОХРОНИЗМ, граничащий с коррупцией: - система "Колдау" принимает заявки удалённо и я и многие мои коллеги, не видят необходимости в РУЧНОЙ и СУБЬЕКТИВНОЙ проверке: - если какого то вида гербецида нет в системе, или же фермер неправильно введёт данные, то система "Колдау" элементарно - НЕ ПРИМЕТ заявку. Она, программа, сама, на основе заданной программы и алгоритма, рассчитает СУММУ субсидий и сама же устанавливает ОЧЕРЕДНОСТЬ выплаты, если только не "ВМЕШАЕТСЯ" какой нибудь чиновник имеющий доступ к "Колдау".
Подозреваю: - эти два сотрудника, могут "ошибаться" в ту или в иную сторону: - антикору нужно заинтересоваться СРОКАМИ оказания гос.услуг и кому и в какой срок выдали субсидии.
Если эти ДВА сотрудника в РУЧНУЮ проверяют, то какой смысл в ЦИФРОВИЗАЦИИ этого процесса ???
320 дел/ 6 р/д (22-28 июль) =53 дел в день/2 чиновника =26 дел на одного чиновника/8 рабочих часов = 3,3 дела в час: 18 минут на одно дело !!!! Что то они очень МЕДЛЕННО рассматривают дела: - там всего то, в каждом деле, 3-4 листа - что тут рассматривать то, тем более система "Колдау" сама всё уже ПРОВЕРИЛА до чиновников.
Тогда нужно делать по старинке: - в бумажном носителе и на быках отправлять нарочным в область и следом жаренного гуся с поллитрой.
[Исправлено: ACROS, 30.07.2022 - 09:52]