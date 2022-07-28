ПолиграфЪ Боярышников: Тут хоть не показывай свою некомпетентность. Потребляемая мощность современных сплит систем мизерная.
Не компетентность прёт как раз таки от тебя,один небольшой кондей допустим 18,потребляет примерно 2 квт,по твоему это мизер? Это только в одной квартире,а если в жару весь подъезд в пятиэтажке включит то это будет уже 30квт,как тебе такое "компетентный" вы наш?
Прям целый сценарий, как по северному потоку 2 с Европой. Только там он (северный поток 2) уже проложен и проблема немного другая. А тут то кто мешал провести вторую ветку, за 30-ть лет независимости? ПС - Ну или возвести "хранилище" для таких случаев, с запасом для всего города на пару месяцев.
Уже: - Карашукеев (минсельхоз) предложил , простой, но очень эффективный приём ( по его мнению) - поднять цены на сахар и ажиотаж вокруг него мгновенно прекратится. А, то задолбали его: - модернизация отрасли; расширение посевов свеклы; полив и недостаток воды; строительство новых сах.заводов и прочия фигня, да и ВЫГОВОР в придачу.
Ну а с другой стороны если посмотреть, то ничего удивительного. Каким можно ожидать сервис, если себе в убыток продавать. А начинаешь цены до себестоимости поднимать - январские события жди. Хлеб, сахар, картофель никто же себе в убыток не продаёт. Почему газ и эл. энергию государство должно себе в убыток продавать? Если пекарь начнёт продавать хлеб себе в убыток, то наверное мало кто такой хлеб захочет есть.
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