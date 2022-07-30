На следующий день, 29 июля, появилась информация о том, что случилось впоследствии с человеком, которому на видеозаписи отрезали гениталии. Украинские телеграм-каналы утверждают, что кастрированного пленного российские военные сначала застрелили, а затем протащили по земле, привязав к ногам веревки, и скинули в канаву.
В распоряжении редакции «Вот Так» есть видеозапись, которая подтверждает эту версию — на ней мужчине стреляют в голову. При этом сам он одет в военную форму с украинскими опознавательными знаками.
----Как говорил профессор Преображенский - не читайте газет перед завтраком . А ты смотришь такие ролики с удовольствием , просто смакуя , и ужинаешь ?? Я не врач -психолог , но меня мучают смутные сомнения ?? Кому надо ,тот поймет .
И не только! Это же серьезное заявление на военные преступления. Потому там проверяется все более точно. Это все собирается, проверяется уже всякими специалистами, с сопоставлением фактов и тд, потом только говорится, преступление это или нет. Думаю фейк бы так не распространялся, докажи хоть кто нибудь, что это фейк..
Тех, кто мог дать хоть какую то информацию, вывезли всех. Кто остался бесполезен, просто пытали, отрезали гениталии, головы, просто убивали.. Там много подозрительных лиц, кто не прошел в Мариуполе и Херсоне так называемую фильтрацию из мирных жителей. Мда уж.. Решили стереть следы, убить оставшизся свидетелей..
Блин, до сих пор не укладывается в голове, как? Как такое вообще возможно, наш союзник, Россия, целых пять месяцев прозябающая на тех 100-200 км, что взяли и больше не могут, как они, повторюсь, наши союзнички, начали со злости и ненависти, про которую говорил Мэу нас один пользователь по отношению ко мне, отрезать гениталии военнопленным, держать и пытать их еще ночь, и на утро просто выстреливать в голову и прилюдно привязывать веревками за ноги и волочь его целые расстояния, чтобы видели все военопленные, что их ожидает до какой то помойной ямы с последующим даже не погребением, а чтоб приводить остальных пленных в качестве учебного назидания.. Это вообще как то не увязывается в голове.. Это же дно и самое натуральное..
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