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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 331 из 331«1...329330331
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:57
#4951
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Ну и третье видео..

На следующий день, 29 июля, появилась информация о том, что случилось впоследствии с человеком, которому на видеозаписи отрезали гениталии. Украинские телеграм-каналы утверждают, что кастрированного пленного российские военные сначала застрелили, а затем протащили по земле, привязав к ногам веревки, и скинули в канаву.

В распоряжении редакции «Вот Так» есть видеозапись, которая подтверждает эту версию — на ней мужчине стреляют в голову. При этом сам он одет в военную форму с украинскими опознавательными знаками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 03:00
#4952
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Цитата:
Гога:
Марик поверил одному .

Такие видео проверяются специалистами.
Свидетелями.
Не ты, ни я не специалисты и не свидетели.
Распространили ролики сами россияне..
Которые освобождают Украину от нацистов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6183
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 03:06
#4953
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Цитата:
111:

----Как говорил профессор Преображенский - не читайте газет перед завтраком . А ты смотришь такие ролики с удовольствием , просто смакуя , и ужинаешь ?? Я не врач -психолог , но меня мучают смутные сомнения ?? Кому надо ,тот поймет .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6183
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 03:07
#4954
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Цитата:
111:
Такие видео проверяются специалистами.

---Британскими ??? :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 03:41
#4955
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Цитата:
Гога:
Британскими ??

И не только!
Это же серьезное заявление на военные преступления.
Потому там проверяется все более точно.
Это все собирается, проверяется уже всякими специалистами, с сопоставлением фактов и тд, потом только говорится, преступление это или нет.
Думаю фейк бы так не распространялся, докажи хоть кто нибудь, что это фейк..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6183
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 04:37
#4956
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Цитата:
111:
докажи хоть кто нибудь, что это фейк..

----Ты выставил , ты и доказывай , что это правда .Я вот выставил песенку **За пивом ** - это правда . Твоя очередь доказывать . Дай письменное заключение авторитетной комиссии.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6183
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 04:39
#4957
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Цитата:
111:
Хех.. Из давно уж там нет..

----Ты на вопрос не ответил ---откуда инфа ???111:Хех.. Из давно уж там нет..==----Хех... Небось только вчера самолично инспектировал эту колонию
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 05:56
#4958
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Цитата:
Гога:
Ты на вопрос не ответил ---откуда инфа ?

Тех, кто мог дать хоть какую то информацию, вывезли всех.
Кто остался бесполезен, просто пытали, отрезали гениталии, головы, просто убивали..
Там много подозрительных лиц, кто не прошел в Мариуполе и Херсоне так называемую фильтрацию из мирных жителей.
Мда уж..
Решили стереть следы, убить оставшизся свидетелей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 06:03
#4959
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На улице дождь..



Блин, до сих пор не укладывается в голове, как?
Как такое вообще возможно, наш союзник, Россия, целых пять месяцев прозябающая на тех 100-200 км, что взяли и больше не могут, как они, повторюсь, наши союзнички, начали со злости и ненависти, про которую говорил Мэу нас один пользователь по отношению ко мне, отрезать гениталии военнопленным, держать и пытать их еще ночь, и на утро просто выстреливать в голову и прилюдно привязывать веревками за ноги и волочь его целые расстояния, чтобы видели все военопленные, что их ожидает до какой то помойной ямы с последующим даже не погребением, а чтоб приводить остальных пленных в качестве учебного назидания..
Это вообще как то не увязывается в голове..
Это же дно и самое натуральное..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 06:28
#4960
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Ну и россияне быстро сделали мультик.



Тут показано, как один парень в военной форме в желтых повязках хочет чтоб россиянин сделал его девочкой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 06:29
#4961
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Показывается акт отреза гениталий



Ну тут не покажу это фашисткое деяние..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16337
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 06:32
#4962
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И вот как смеются над военнопленным Украины, которого кстати убили выстрелом в голову, что он уже девочка..



Просто мерзко.
Обыкновенная пропаганда России, переходящая все грани разумного..
Когда они успели уйти за эту черту, при всеобщем одобрении этой бойни российского народа?

[Исправлено: 111, 30.07.2022 - 06:33]
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