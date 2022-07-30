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Гога:

потому что ничего и не было дальше

Цитата:Это ты его матери скажи, которая не дождется уже своего сына..Мне зачем.Я вполне осознаю, что те, кто защищает этих нелюдей, выгораживает, чего он стоит сам..