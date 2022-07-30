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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:22
#4936
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Цитата:
111:
Из давно уж там нет..

---Кто сказал , ну кто сказал , что
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:25
#4937
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Вот другой источник..



В сети появилось видео пыток украинского пленного, снятое предположительно на территории завода «Азот», захваченного российскими войсками в июне. Кадры опубликовал в том числе Telegram-канал Moscow calling. Каналы утверждают, что на видео, помимо прочих, присутствует боец «Ахмата». По другим данным, он является бойцом добровольческого батальона «Север», формировавшегося в Чечне. На кадрах боец отрезает канцелярским ножом половые органы связанному, лежащему на земле солдату. Когда тот пытается сопротивляться — его пинают ногами по голове и держат, чтобы он не дергался.



Позже участника ролика, принимавшего участие в пытках, опознали на видео РИА «Новости», он засветился в той же самой ковбойской шляпе в одном из репортажей пропагандистского агентства. Ролик с ним был размещен в Telegram-канале 27 июня. В сюжете солдаты «Ахмата» и «Народной милиции ЛНР» рассказывают про «зачистку» завода «Азот».

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:29
#4938
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Ну и его комментарий..

Многие спрашивают в комментариях - "Москва", ну чего ты возмущаешься? Он враг, они с нашими и похуже делают, чем отрезание яиц, чего их жалеть-то?
Отвечаю, по пунктам:
1 Прямо сейчас в плену у Украины находятся сотни бойцов РФ и ЛДНР. После выхода этог видео, шансы вернуться домой не совсем целыми у них увеличились;
2 Украинские бойцы на передке, посмотрев это видео, будут сдаваться куда менее охотно, а сражаться ещё более мотивированно
3 Мировой резонанс будет сопоставим с Бучей и "инцидентом с кувалдой" в Сирии.
В целом, вопрос, когда все эти "ахматсилы", пользующиеся, благодаря куколдизму командования ВС РФ, полной вседозволенностью, исполнят что-то подобное, было лишь вопросом времени...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:31
#4939
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Еще что то..

Полагаю, многие видели видео, как боец, предположительно, подразделения "Ахмат" (по другим данным - добровольческого батальона "Север", формировавшегося в Чечне) отрезал яйца украинскому пленному?

Само видео выкладываю в неполном формате - даже мне, человеку с боевым опытом, его физически больно смотреть, что уж говорить о людях с более нежной психикой? Собственно, он идентифицирован, по ковбойской шапочке.

Вот такие дела, Бульба Престолов - сколько слышно про отрезание яиц русским военнопленным, но доказательств не было, зато "Ахмат" прославился по полной...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:33
#4940
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Жесть и жесть натуральная.
И кто же это, если не фашисты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:36
#4941
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И потому мне всегда смешно, что кто то защищает этих нелюдей, говоря что украинцы это миллионы нацистов, которых надо уничтожать.
Кто восхваляет таких вот деятелей, Героев России, которые доказывая это, отрезают гениталии пленным, которых защищает уже какая то там конвенция, закон..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:37
#4942
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Цитата:
111:
--Хех... Небось только вчера самолично инспектировал эту колонию
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:44
#4943
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Цитата:
111:
видео выкладываю в неполном формате

---потому что ничего и не было дальше
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:45
#4944
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Ну и проверяли ведь видео, фейк не фейк..

Корреспондент британского издания The Times Максим Такер также прокомментировал видео с кастрацией воина ВСУ россиянами. По его словам, видео с издевательством над украинцем – настоящее, что подтвердил журналист Bellingcat Арик Толер.
“Ужасное видео, на котором российский солдат кастрирует украинского военнопленного, настоящее. Тот же солдат появился на российском телевизионном ролике (с той же шляпой и браслетом), и не было никаких доказательств того, что видео поддельное, сказал он мне”, – написал он.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:47
#4945
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Цитата:
Гога:
потому что ничего и не было дальше

Это ты его матери скажи, которая не дождется уже своего сына..
Мне зачем.
Я вполне осознаю, что те, кто защищает этих нелюдей, выгораживает, чего он стоит сам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:48
#4946
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Там где видео, это вполне российские патриоты, это не украинцы.
Даже они поражены этим и никто не сомневается, что это правда..
Ну люди то соображающие не тупые, кто в склейках и монтаже разбирается..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:50
#4947
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Видосы полные, там их кренова туча, по всему миру разлетелись.
Патриотам России можно с наслаждением все три видео смотреть и упиваться ненавистью..
И тем, что начнет скоро приходить ответка от тех, кто захочет так же мстить..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:53
#4948
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Цитата:
111:
Корреспондент британского издания

----Ну раз британского, то тогда только да . правда истинная - -Ха́йли ла́йкли от британца.**По его словам, видео– настоящее. ** А я говорю не настоящее !! Где экспертиза ? А так - мало ли кто что сказал , а Марик поверил одному .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:54
#4949
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Что то еще..

В нескольких телеграм-каналах появилось видео, на котором предположительно российские военнослужащие канцелярским ножом отрезают гениталии украинскому пленному. Неполная версия видео, на которой не видно основных издевательств, была опубликована в каналах ASTRA, Insider UA и Moscow calling.
На кадрах видно, как связанному человеку в военной форме канцелярским ножом отрезают мошонку. Пленный пытается сопротивляться, но его отправляют в нокаут ударом ноги в затылок.
Полная версия видеозаписи была вброшена Z-каналами и есть в распоряжении «Вот Так». Редакция не публикует ее из этических соображений.
Человека с ножом некоторые телеграм-каналы идентифицировали как участника одного из сюжетов на федеральном ТВ: в нем его представили как бойца чеченского добровольческого батальона «Ахмат». Тогда российское телевидение рассказывало про «зачистку» северодонецкого завода «Азот».

На видео, которое распространяется в сети, уже отреагировали прокремлевские телеграм-каналы, их репостит российский пропагандист Владимир Соловьев. Они сомневаются в подлинности видео и интересуются, почему на видео нет фонтанов крови, а пленник не издает громких криков. Военкор Котенок (блогер Андрей Морозов) утверждает, что «от самого видео за версту разит постановкой». Однако в начале одного из опубликованный отрывков видно, что пленному вставляют в рот кляп. Именно это заглушило крики жертвы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16332
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.07.22 - 02:56
#4950
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Другие телеграм-каналы факт военного преступления отрицать не стали. Например, канал ДШРГ «Русич» заявляет, что «если один из [российских солдат] принял решение наказать путем кастрации бойца ВСУ, значит у него были на то чертовски веские причины» (пунктуация сохранена). Один из бойцов «Русича», называющий себя Евгений Топаз, пишет:
«Я же говорил что вас будут кастрировать» (пунктуация сохранена).
Топаз утверждает, что это видео опубликовано в ответ на пытки российских военнопленных украинскими солдатами. О каких именно событиях идет речь, он не уточняет.
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