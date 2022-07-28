Отправлено: - 19:42

ПолиграфЪ Боярышников:

Ещё один знаток всего! Где же ты видел автоматы на ТП?

[Исправлено: Добринцофф, 29.07.2022 - 19:44]

Цитата:Вот это автомат или нет?Если что ,готов на спор показать КТП с таким автоматом.Давай сразу на 100000 спорим?