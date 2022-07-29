Отправлено: - 20:47

111:

Где Барселона, Ювентус и Реал?

Цитата:---Уважаемый , ну раз не разбираетесь в системе европейских Кубков - ну и не лезли бы с глупыми вопросами . Или сначала в Вики просветились . Не надо показывать свою некомпетентность . Или просто решили и тут свой след оставить ???