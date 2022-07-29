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≡ Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44789
Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА
Отправлено: 29.07.22 - 14:23
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В числе 64 участников третьего квалификационного раунда представители 37 стран, в том числе две команды из Казахстана. Вслед за «Тоболом» в эту стадию пробился «Кызыл-Жар», игравший с хорватским клубом «Осиек» из одноименного города.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16283
Re: Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги...
Отправлено: 29.07.22 - 14:23
#1
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Какие то клубы неизвестные...
Где Барселона, Ювентус и Реал?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2653
Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА
Отправлено: 29.07.22 - 14:27
#2
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Цитата:
111:
Барселона, Ювентус и Реал?

Эту клубы разнесут кривоногих из Тобыла со счетом 40:0. При этом выставят свой третий состав.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16283
Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА
Отправлено: 29.07.22 - 14:34
#3
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Цитата:
юля елиссева:
кривоногих из Тобыла со счетом 40:0

Зато научились бы играть сразу
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2850
Re: Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги...
Отправлено: 29.07.22 - 20:05
#4
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Для Ильяса:
Цитата:
Изначально «Тобол» заработал 285 000 долларов за участие в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов. Теперь, даже в случае вылета в третьем раунде Лиги Конференций, костанайский клуб гарантирует себе еще 560 000 долларов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6151
Re: Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги...
Отправлено: 29.07.22 - 20:47
#5
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Цитата:
111:
Где Барселона, Ювентус и Реал?

---Уважаемый , ну раз не разбираетесь в системе европейских Кубков - ну и не лезли бы с глупыми вопросами . Или сначала в Вики просветились . Не надо показывать свою некомпетентность . Или просто решили и тут свой след оставить ??? :-x ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6151
Re: Определились все участники третьего отборочного раунда Лиги...
Отправлено: 29.07.22 - 20:49
#6
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Цитата:
111:
Какие то клубы неизвестные...

---Кайрат , Астана , Тобол ,Кызыл-Жар --- ты чего , и этих не знаешь ?? :oops: :-x
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