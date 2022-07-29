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В интервью ВВС Украина Роман Яремийчук, один из ведущих украинских специалистов в области добычи нефти и газа, рассказал, как в 50-60-х газ в Россию поставлялся из украинских месторождений, а в 70-х из Ивано-Франковска в Западную Сибирь ежедневно вылетали 18 рейсов.



Роман Яремийчук - доктор технических наук, профессор, академик Украинской нефтегазовой академии, член российской академии естественных наук имени Вернадского, в 1976-2010 годах преподаватель Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.



ВВС Украина: Невозможность договориться с Россией о снижении цены на газ, а также уменьшение транзита российского газа по украинской территории заставляет Киев искать альтернативные источники получения энергоносителей, и даже говорить о реверсе газопроводов, и использованиb их в направлении с запада на восток, - мол, сейчас российский газ для Украины такой дорогой, что дешевле покупать его через Европу. Сейчас это звучит довольно фантастично, но были времена, когда украинские газопроводы работали именно в направлении с запада на восток, и именно Украина поставляла свой газ в Россию, в частности, и в Москву и Ленинград ...



Украинский газ для СССР



Роман Яремийчук: Украина была первой из республик СССР, которая добывала газ. В Дашаве (Львовская область - ред.) газ начали добывать еще в 20-х годах прошлого века. Тогда же был проложен газопровод Дашава-Дрогобыч. Затем, во время Второй Мировой войны, немцы начали строить газопровод от Дашавы через Польшу на Берлин, но войну они проиграли, и после войны тот газопровод был демонтирован, и проложен газопровод Дашава-Киев, потом - Дашава-Москва. Еще позже через Минск были проложены газопровод в Ленинград. По сути, Дашава была одним из крупнейших газовых месторождений в Советском Союзе. После Дашавы были открыты другие месторождения, все они имели запасы не менее 30 миллиардов кубов газа, то есть, они были достаточно мощные. Но затем было открыто слишком мощное месторождение Шебелинка (Харьковская обл. - ред.). И в 1973 году украинская добыча газа достигла максимума в 68 миллиардов кубометров. После этого началось падение добычи, и сегодня Украина добывает 20-21 миллиарда кубометров. Было несколько государственных программ, еще советских, которые предусматривали увеличение добычи газа до 34 миллиардов до 2010 года. Затем объемы были подкорректированы до 28 миллиардов кубометров в год. Но и эти цели не были достигнуты, потому что финансирование геологоразведочных работ, финансирование освоения новых месторождений, капитальный ремонт существующих скважин - все это было, фактически, остановлено. В Западной Сибири были открыты огромные залежи нефти и газа. А в независимой Украине был взят курс на импорт газа. И поначалу мы потребляли даже 120 миллиардов кубов, потом 76, потом еще меньше, где-то до 50, но все было огромным расточительством.



ВВС Украина: Почему?



Роман Яремийчук: Потому что по подсчетам наших экспертов, Украине было бы достаточно добывать и потреблять 40, а то и меньше кубов. В действительности же Украина на единицу валовой продукции потребляет газа в 4 раза больше, чем европейские страны. Если поляки для коммунальных нужд потребляют 4 миллиарда кубов газа, то Украина - 32. Если учесть эти показатели на количество населения, и если бы мы потребляли так, как поляки, то нам нужно было бы шесть миллиардов кубов.



ВВС Украина: Мы сейчас не добываем потому, что наши месторождения были исчерпаны, или потому, что просто не добываем?



Роман Яремийчук: Частично, они, конечно, исчерпались, но и в разработку новых месторождений ничего не вкладывается.

Интересно Цитата:ноу коммент вообщем .