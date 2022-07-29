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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25195
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 15:08
#7696
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1тест

[Исправлено: drakon, 29.07.2022 - 15:09]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25195
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 15:33
#7697
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тест 2
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 17:36
#7698
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А что, хостинг с которого я печатаю фото, у вас не работает?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 17:38
#7699
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Этот вот, там так легко и главное быстро, лучше Радикала в миллион раз

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 17:40
#7700
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Когда загрузишь, на третью снизу нажимай справа, высветится скопировано и все

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 17:41
#7701
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Вот так

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16274
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 17:44
#7702
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А перед этим жмешь на Выберите изображение, там автоматически включаются они снизу.

Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6144
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.07.22 - 17:51
#7703
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----Жил давно здесь
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