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≡ Скачки курса валют повлияли на цены на лекарства в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44786
Скачки курса валют повлияли на цены на лекарства в Казахстане
Отправлено: 29.07.22 - 12:32
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В казахстанских аптеках наблюдаются проблемы с наличием некоторых наименований ранее доступных лекарств, которые завозились из Украины и России. Например, в аптеках Алматы возникли проблемы с наличием такого препарата, как аспаркам. Казахстанцы активно использовали такие украинские препараты, как валидол и корвалол.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2648
Re: Скачки курса валют повлияли на цены на лекарства в...
Отправлено: 29.07.22 - 12:32
#1
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Закупайте лекарства в Турции. Там они дешевле и качественней.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8660
Скачки курса валют повлияли на цены на лекарства в Казахстане
Отправлено: 29.07.22 - 12:42
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Закупайте лекарства в Турции.

Великий туран вам с сахаром уже помог, ага, и с лекарствами поможет ;-)
главное в это верить
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
491
Re: Скачки курса валют повлияли на цены на лекарства в...
Отправлено: 29.07.22 - 13:03
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Закупайте лекарства в Турции. Там они дешевле и качественней.

Были бы они дешевле и качественней то давно закупали бы.
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