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≡ Как ЖКХ реагирует на проблемы ул. Кочубея
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44786
Как ЖКХ реагирует на проблемы ул. Кочубея
Отправлено: 29.07.22 - 11:32
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Буквально несколько дней назад мы публиковали обращение Людмилы Шестаковой о проблеме небольшой улицы Кочубея. После этого на улице появилась техника, но радостнее от этого жителям не стало.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2849
Re: Как ЖКХ реагирует на проблемы ул. Кочубея
Отправлено: 29.07.22 - 11:32
#1
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