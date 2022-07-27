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Мда уж..В Мелитополе нашли тело изнасилованной девочки: родные подозревают оккупантов.В парке оккупированного Мелитополя нашли тело 13-летней девочки, которая исчезла почти месяц назад.Об этом сообщает "РИА Мелитополь".Страшную находку случайно обнаружили местные жители возле городского парка отдыха им. Горького. Собака, которая играла с хозяином, вырыла из земли детскую руку.На место происшествия вызвали "полицию", роль которой исполняют ставленники оккупантов. Оказалось, что на площадке для выгула животных закопали труп 13-летней девочки.Она вышла из дома примерно месяц назад и не вернулась. Родные девочки утверждают, что перед смертью ее изнасиловали и избили. Тело пролежало в земле столько времени, сохранились характерные телесные повреждения.Семья подозревает, что к жестокому убийству причастны российские оккупанты. Крайне подозрительно то, что родственникам настоятельно рекомендуют не разглашать обстоятельства и детали преступления.