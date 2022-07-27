---Смысл жизни ---семья , как в фильме **Всё приходяще , только музыка - вечна **----А ты всё - о политике . Пойми - ты неинтересен никому в этом мире , кроме родителей , и твоей , созданной тобою - семье . Когда осознаешь это --- ну потом сам все поймешь .
В Мелитополе нашли тело изнасилованной девочки: родные подозревают оккупантов.
В парке оккупированного Мелитополя нашли тело 13-летней девочки, которая исчезла почти месяц назад. Об этом сообщает "РИА Мелитополь". Страшную находку случайно обнаружили местные жители возле городского парка отдыха им. Горького. Собака, которая играла с хозяином, вырыла из земли детскую руку. На место происшествия вызвали "полицию", роль которой исполняют ставленники оккупантов. Оказалось, что на площадке для выгула животных закопали труп 13-летней девочки. Она вышла из дома примерно месяц назад и не вернулась. Родные девочки утверждают, что перед смертью ее изнасиловали и избили. Тело пролежало в земле столько времени, сохранились характерные телесные повреждения. Семья подозревает, что к жестокому убийству причастны российские оккупанты. Крайне подозрительно то, что родственникам настоятельно рекомендуют не разглашать обстоятельства и детали преступления.
Так, в Мелитополе близкие разыскивают пропавшую 13-летнюю Ставицкую Софию. Девочка ушла из дома на микрорайоне еще в воскресенье 3 июля и не вернулась
София была одета в серую футболку и жёлтые шорты. Рост средний, волосы короткие, окрашены в чёрный цвет. Все, кто видел девочку или знает где она может находиться просят сообщить матери +7990 055 34 14 или в Храм Георгия Победоносца.
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