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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 320 из 320«1...318319320
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:37
#4786
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Цитата:
111:
Нет, этого не читал

Без обид - ты очень многого не читал .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:44
#4787
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Цитата:
111:
хотя стих нормальный

---Смысл жизни ---семья , как в фильме **Всё приходяще , только музыка - вечна **----А ты всё - о политике . Пойми - ты неинтересен никому в этом мире , кроме родителей , и твоей , созданной тобою - семье . Когда осознаешь это --- ну потом сам все поймешь .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:47
#4788
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В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини,
девяносто процентов любви.

Даже если - как исключение -
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении -
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,
несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

<Андрей Вознесенский, 1996>
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:49
#4789
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Прочитай своей , вместо того , чтобы здесь торчать . Результат будет великолепен , думаю .Спокночи .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:53
#4790
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Цитата:
Гога:
Прочитай своей , вместо

Попробую
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 14:13
#4791
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Ну и блинный день..



Или день блинов блин..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:36
#4792
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Мда уж..

В Мелитополе нашли тело изнасилованной девочки: родные подозревают оккупантов.



В парке оккупированного Мелитополя нашли тело 13-летней девочки, которая исчезла почти месяц назад.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Страшную находку случайно обнаружили местные жители возле городского парка отдыха им. Горького. Собака, которая играла с хозяином, вырыла из земли детскую руку.
На место происшествия вызвали "полицию", роль которой исполняют ставленники оккупантов. Оказалось, что на площадке для выгула животных закопали труп 13-летней девочки.
Она вышла из дома примерно месяц назад и не вернулась. Родные девочки утверждают, что перед смертью ее изнасиловали и избили. Тело пролежало в земле столько времени, сохранились характерные телесные повреждения.
Семья подозревает, что к жестокому убийству причастны российские оккупанты. Крайне подозрительно то, что родственникам настоятельно рекомендуют не разглашать обстоятельства и детали преступления.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:39
#4793
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Так, в Мелитополе близкие разыскивают пропавшую 13-летнюю Ставицкую Софию. Девочка ушла из дома на микрорайоне еще в воскресенье 3 июля и не вернулась



София была одета в серую футболку и жёлтые шорты. Рост средний, волосы короткие, окрашены в чёрный цвет. Все, кто видел девочку или знает где она может находиться просят сообщить матери +7990 055 34 14 или в Храм Георгия Победоносца.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:41
#4794
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Вообще Путин и россияне приехали туда всех освобождать..
Для Софии это освобождение оказалось жутким и дичайшим освобождением от ее маленькой жизни..
Вот он, ихний мир..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
444
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:46
#4795
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:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:49
#4796
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Данные уничтожения мирного населения.
За 8 лет российской оккупации и за эти пять месяцев..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:51
#4797
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То есть Россия уничтожила больше людей, за пять месяцев, и это очередной ее рекорд.
Если смотреть на оккупацию в течении восьми лет..
Все это украинцы, кто бы там что не говорил..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17164
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:59
#4798
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Цитата:
111:
Тело пролежало в земле столько времени, сохранились характерные телесные повреждения.

Ты нафига это делаешь? Ты хоть видишь сам что фотка не соответствует тексту?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.07.22 - 23:59
#4799
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Хех..
Что то интересное, пишут на системах Ураган по моему..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.07.22 - 00:00
#4800
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Цитата:
maxsaf:
Ты хоть видишь сам что фотка не

Фото иллюстративное.
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