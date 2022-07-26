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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.07.22 - 11:45
#7681
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Рубли, кругом - рубли... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.07.22 - 15:48
#7682
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Как тут спокойно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 01:24
#7683
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Цитата:
111:
Как тут спокойно..

---Потому и спокойно , что тебя здесь нет ...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 01:25
#7684
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Цитата:
111:
Как тут спокойно..

---Давай , и тут взбаламуть гов..,
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16238
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 16:47
#7685
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25191
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 18:25
#7686
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Ремонт, главной, пешеходной улицы города.
Булыжник - убирают, плитку - укладывают... :lol: :oops:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3008
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.07.22 - 09:35
#7687
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Цитата:
drakon:
Ремонт, главной, пешеходной улицы города. Булыжник - убирают, плитку - укладывают...


В загнивающем Западе, новую плитку укладывают, отлично! Всё продумано, дорожная специальная техника классная используется, малогабаритная. Да уж, со слов отдельных грамотеев, хорошо, что их мало, Запад и США, всегда СССР в колеса палки вставлял, не давая развиваться.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.07.22 - 23:31
#7688
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё продумано, дорожная специальная техника классная используется, малогабаритная.

Ну так перенимайте опыт. ничего же не мешает? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17164
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.07.22 - 23:38
#7689
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так перенимайте опыт. ничего же не мешает?

Ценник у этой малогабаритной техники кусачий. Проще чуть добавить и покрупнее взять.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.07.22 - 23:43
#7690
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Цитата:
maxsaf:
Ценник у этой малогабаритной техники кусачий.

Дык там "ценники" не менее кусачие, полагаю - дело не в технике. ;-)
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