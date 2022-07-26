Отправлено: - 09:35

drakon:

Ремонт, главной, пешеходной улицы города. Булыжник - убирают, плитку - укладывают...

Цитата:В загнивающем Западе, новую плитку укладывают, отлично! Всё продумано, дорожная специальная техника классная используется, малогабаритная. Да уж, со слов отдельных грамотеев, хорошо, что их мало, Запад и США, всегда СССР в колеса палки вставлял, не давая развиваться.