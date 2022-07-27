Re: Сколько еще казахстанцы будут ездить в вагонах без...

Отправлено: - 01:15

к 2050 году разработают документацию, к 2070 году закажут кондиционеры, в 2080 году окажется что нужно уже покупать новые вагоны, думаю будет так , а кого есть другое мнение? ПОчему я так думаю? Да потому что 30 лет так живём.