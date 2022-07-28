Отправлено: - 17:15

Алиса:

Вакцины Pfizer уже нет. Часть пришлось утилизировать, потому что никто ей не воспользовался в течение 30-ти дней

Алиса:

Вколите мне Pfizer

Цитата:При обращении в нашу поликлинику мне сказали что вакцины Пфайзер нет и не будет. При этом её утилизировали. Некая неустроенность, несогласованностьЦитата:Ну такая вакцина, к примеру нужна для посещения стран Европы