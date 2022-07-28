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Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44781
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
Главный инженер горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт» отправил председателям ОСИ и ПКСК предписание о том, что необходимо подготовить дома к новым реалиям.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17161
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
Цитата:
Медь заменили алюминием?)
увеличили диаметр силовых кабелей с советских 5 мм до современных 10-12 мм.
Медь заменили алюминием?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 144
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 14:24
Была бы власть адекватная, запретила бы использовать кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00, вплоть до отключения. Проводить осмотр счётчиков поквартирно, мотает, сразу отключить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2647
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 14:44
Цитата:
Антиваксеру ли говорить об адекватности?
Цитата:
а спать когда, если стирать можно только ночью? Вы всё еще считаете себя адекватным?
Ильяс:
Была бы власть адекватная
Была бы власть адекватная
Антиваксеру ли говорить об адекватности?
Цитата:
Ильяс:
кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00,
кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00,
а спать когда, если стирать можно только ночью? Вы всё еще считаете себя адекватным?
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 199
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 17:22
Цитата:
Наверное у него есть стиральная машина, которая сама включается (таймер), сама стирает (понятное дело), сама сушит(ой-ой, сколько стоит) и сама гладит(о-о-о-о). Утром просыпаешься, а у тебя всё готово к новому трудовому дню - класс! Или просто мама или жена, которые его ограждают от повседневной жизни.
Между прочим без присмотра нельзя оставлять включённой технику, особенно стиралку.
юля елиссева:
Наверное у него есть стиральная машина, которая сама включается (таймер), сама стирает (понятное дело), сама сушит(ой-ой, сколько стоит) и сама гладит(о-о-о-о). Утром просыпаешься, а у тебя всё готово к новому трудовому дню - класс! Или просто мама или жена, которые его ограждают от повседневной жизни.
Между прочим без присмотра нельзя оставлять включённой технику, особенно стиралку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2647
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 17:36
Цитата:
не думаю что антиваксер купит такую шайтан-машину, которая все сама делает. А вдруг она за ни следит?
ladas:
машина, которая сама включается (таймер), сама стирает
машина, которая сама включается (таймер), сама стирает
не думаю что антиваксер купит такую шайтан-машину, которая все сама делает. А вдруг она за ни следит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5432
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 20:20
Я очень долгое время проживал в аркалыке, кокшетау, там газ всегда был привозной, всё держалось на электричестве. Однако никогда не было такого ажиотажа, все приборы имеют защиту, чего так беспокоятся
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8783
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 20:30
Цитата:
Если всё держалось на электричестве,то значит и проектировали сети на соответствующую нагрузку,а в Кустанае всё было на газу,а с 1 августа вдруг станет на электричестве,чувствуете разницу?
Цитата:
Конечно имеют,поэтому автоматы на подстанциях во время перегрузки будут просто отключаться,оставляя целые районы без электричества.
сайлау курманов:
Я очень долгое время проживал в аркалыке, кокшетау, там газ всегда был привозной, всё держалось на электричестве. Однако никогда не было такого ажиотажа, все приборы имеют защиту, чего так беспокоятся
Я очень долгое время проживал в аркалыке, кокшетау, там газ всегда был привозной, всё держалось на электричестве. Однако никогда не было такого ажиотажа, все приборы имеют защиту, чего так беспокоятся
Если всё держалось на электричестве,то значит и проектировали сети на соответствующую нагрузку,а в Кустанае всё было на газу,а с 1 августа вдруг станет на электричестве,чувствуете разницу?
Цитата:
сайлау курманов:
все приборы имеют защиту, чего так беспокоятся
все приборы имеют защиту, чего так беспокоятся
Конечно имеют,поэтому автоматы на подстанциях во время перегрузки будут просто отключаться,оставляя целые районы без электричества.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 199
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 21:12
Такое ощущение, что люди начнут жрать как не в себя. И готовить, и готовить, и готовить. Люди уже давно используют - мультиварку, микроволновку, духовые электрические печи и на закуску домашние кулеры и функцией подогрева воды.
Вот предприятия, которые работают на газу, например, хлебопекарни и т.д., это да. Видать для них освободить хотят сети. А тут давно нужно было позаботиться об усилении сетей. У нас как обычно, пока петух не клюнет.
И почему собственники квартир в домах должны приводить в порядок щитовые? Вот кто отключает и кто не готов к этому, пусть и приводят и устраняют, а жильцы чем виноваты, а не они это придумали.
Вот предприятия, которые работают на газу, например, хлебопекарни и т.д., это да. Видать для них освободить хотят сети. А тут давно нужно было позаботиться об усилении сетей. У нас как обычно, пока петух не клюнет.
И почему собственники квартир в домах должны приводить в порядок щитовые? Вот кто отключает и кто не готов к этому, пусть и приводят и устраняют, а жильцы чем виноваты, а не они это придумали.
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