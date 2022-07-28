Отправлено: - 20:30

сайлау курманов:

Я очень долгое время проживал в аркалыке, кокшетау, там газ всегда был привозной, всё держалось на электричестве. Однако никогда не было такого ажиотажа, все приборы имеют защиту, чего так беспокоятся

сайлау курманов:

все приборы имеют защиту, чего так беспокоятся

Цитата:Если всё держалось на электричестве,то значит и проектировали сети на соответствующую нагрузку,а в Кустанае всё было на газу,а с 1 августа вдруг станет на электричестве,чувствуете разницу?Цитата:Конечно имеют,поэтому автоматы на подстанциях во время перегрузки будут просто отключаться,оставляя целые районы без электричества.